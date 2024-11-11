Россияне восхитились северным сиянием в нетипичных для него местах

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В ночь на 11 ноября жители Нижегородской области и других регионов России, таких как Норильск, Удмуртия, Ленинградская и Московская области, могли наблюдать северное сияние.

Фото: vk.com by kstatinn, PDM

Это редкое природное явление украсило небо яркими оттенками, которые восхитили местных жителей. Многие нижегородцы, в том числе из Борского округа, запечатлели необычное событие и поделились фотографиями в социальных сетях, оставляя восторженные комментарии, сообщает newsnn.ru.

Подобные явления привлекают внимание, поскольку дают возможность увидеть световое шоу, обычно свойственное северным регионам, гораздо ближе к средней полосе России.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.



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