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Россияне восхитились северным сиянием в нетипичных для него местах

0:45
Наука

В ночь на 11 ноября жители Нижегородской области и других регионов России, таких как Норильск, Удмуртия, Ленинградская и Московская области, могли наблюдать северное сияние.

Россияне восхитились северным сиянием в нетипичных для него местах
Фото: vk.com by kstatinn, PDM

Это редкое природное явление украсило небо яркими оттенками, которые восхитили местных жителей. Многие нижегородцы, в том числе из Борского округа, запечатлели необычное событие и поделились фотографиями в социальных сетях, оставляя восторженные комментарии, сообщает newsnn.ru.

Подобные явления привлекают внимание, поскольку дают возможность увидеть световое шоу, обычно свойственное северным регионам, гораздо ближе к средней полосе России.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Восхище́ние — это социальная эмоция, вызываемая одобрением людей, демонстрирующих свой талант или умения, превосходящие общепринятые стандарты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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