Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему промокшие ноги не всегда ведут к болезни
Как мясо из лаборатории скоро захватит все полки магазинов
Мясо не будет раньше времени портиться, если хранить его так
Приготовьте искусственную красную икру из натуральных ингредиентов. От настоящей не отличите
Как правильно посадить морковь под зиму и вырастить крупные корнеплоды
Туристам станет проще добраться до Сианя из Владивостока
Как правильно ухаживать за вишней осенью
Никогда не наказывайте за это! Почему кошка начинает резко бегать по дому
Как избежать угона при потере ключей: рекомендации специалистов

Как избежать столкновения с астероидами: какие технологии спасают Землю от апокалипсиса

2:08
Наука

Земля выжила после столкновения с астероидом, уничтожившим динозавров. Это событие, произошедшее около 66 миллионов лет назад, привело к глобальным катастрофам: землетрясениям, цунами, извержениям вулканов и климатическим изменениям, уничтожившим 75% всех живых существ. Однако сама планета осталась нетронутой.

Как избежать столкновения с астероидами: какие технологии спасают Землю от апокалипсиса
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Вопрос о том, что нужно для полного уничтожения Земли, остаётся открытым. Чтобы уничтожить саму планету, потребовался бы объект размером с планету. Для того чтобы уничтожить большую часть жизни на Земле, достаточно было бы меньшего объекта.

Учёные считают, что объект размером с Марс столкнулся с Землёй 4,5 миллиарда лет назад, создав Луну, но не разрушив планету. Теория гигантского столкновения утверждает, что часть ядра и мантии Тейи, планеты размером с Марс, слилась с Землёй, что привело к её дальнейшему развитию.

Тем не менее, для серьёзного разрушения жизни на Земле достаточно меньших объектов. НАСА считает, что астероид диаметром 140 метров представляет собой угрозу, способную уничтожить город, а астероид размером около километра может привести к глобальной климатической катастрофе.

Более крупные объекты, такие как тот, что уничтожил динозавров, могут повлиять на жизнь на планете настолько сильно, что приведут к исчезновению большинства видов, включая людей.

Существует вероятность, что столкновение с опасным астероидом может произойти, но в ближайшие 100 лет угрозы таких объектов нет. НАСА и другие космические агентства активно отслеживают астероиды, и если один из них окажется на пути к Земле, проводятся тесты по изменению траектории объектов.

Примером этого является миссия DART, в рамках которой был осуществлён удар по астероиду Диморфос, чтобы проверить, можно ли изменить его траекторию и таким образом защитить Землю.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары
Экономика и бизнес
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары Аудио 
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Садоводство, цветоводство
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить Аудио 
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Сводка с фронта: в Курахово ВСУ гонят на передовую женщин, ВС РФ применили новые версии ракет Дмитрий Плотников В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Никогда не наказывайте за это! Почему кошка начинает резко бегать по дому
Как правильно ухаживать за вишней осенью
Как избежать угона при потере ключей: рекомендации специалистов
Эти опции в машинах раздражают больше всего
Риски для тех, кто хранит доллары: эксперт предупредил о возможном финансовом крахе в США
Учёные назвали ошибку, которая губит сердце
Алмазы хранят секреты древней воды на невероятной глубине
Тренировка грудных мышц по методу профессионала: рельеф обеспечен
Сводка с фронта: в Курахово ВСУ гонят на передовую женщин, ВС РФ применили новые версии ракет
Где и как хранятся воспоминания в мозге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.