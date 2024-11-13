Как избежать столкновения с астероидами: какие технологии спасают Землю от апокалипсиса

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Земля выжила после столкновения с астероидом, уничтожившим динозавров. Это событие, произошедшее около 66 миллионов лет назад, привело к глобальным катастрофам: землетрясениям, цунами, извержениям вулканов и климатическим изменениям, уничтожившим 75% всех живых существ. Однако сама планета осталась нетронутой.

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Вопрос о том, что нужно для полного уничтожения Земли, остаётся открытым. Чтобы уничтожить саму планету, потребовался бы объект размером с планету. Для того чтобы уничтожить большую часть жизни на Земле, достаточно было бы меньшего объекта.

Учёные считают, что объект размером с Марс столкнулся с Землёй 4,5 миллиарда лет назад, создав Луну, но не разрушив планету. Теория гигантского столкновения утверждает, что часть ядра и мантии Тейи, планеты размером с Марс, слилась с Землёй, что привело к её дальнейшему развитию.

Тем не менее, для серьёзного разрушения жизни на Земле достаточно меньших объектов. НАСА считает, что астероид диаметром 140 метров представляет собой угрозу, способную уничтожить город, а астероид размером около километра может привести к глобальной климатической катастрофе.

Более крупные объекты, такие как тот, что уничтожил динозавров, могут повлиять на жизнь на планете настолько сильно, что приведут к исчезновению большинства видов, включая людей.

Существует вероятность, что столкновение с опасным астероидом может произойти, но в ближайшие 100 лет угрозы таких объектов нет. НАСА и другие космические агентства активно отслеживают астероиды, и если один из них окажется на пути к Земле, проводятся тесты по изменению траектории объектов.

Примером этого является миссия DART, в рамках которой был осуществлён удар по астероиду Диморфос, чтобы проверить, можно ли изменить его траекторию и таким образом защитить Землю.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

