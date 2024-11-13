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Где и как хранятся воспоминания в мозге

2:03
Наука

Память — важнейший элемент человеческого мозга, отвечающий за безопасность, идентичность и восприятие окружающего мира. Она формируется и хранится через синапсы — промежутки между нейронами, которые активно участвуют в передаче информации.

Где и как хранятся воспоминания в мозге
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Каждый раз, когда образуется новая память, происходят изменения в мозге, в частности, в синапсах. Эти изменения происходят благодаря нейромедиаторам — химическим веществам, которые передают электрические сигналы между нейронами. Память закрепляется в виде цепей нейронов, и каждый раз, когда один нейрон стимулирует другой, его связь укрепляется, облегчая повторное взаимодействие.

Основным центром памяти является гиппокамп, который помогает переносить воспоминания из кратковременной памяти в долговременную. Когда информация не повторяется, она быстро исчезает из памяти. Память укрепляется в гиппокампе, а затем переносится в неокортекс, где сохраняется в долговременной памяти.

Эмоции играют важную роль в запоминании: сильные эмоциональные переживания усиливают память. Также в образовании памяти участвуют другие структуры мозга, такие как миндалевидное тело и базальные ганглии, которые отвечают за запоминание движений и рабочую память.

Значимую роль в хранении воспоминаний играет создание новых нейронов, что происходит и в зрелом возрасте. Недавние исследования показали, что новые нейроны могут вырабатываться даже у людей пожилого возраста, играя важную роль в обучении и памяти.

Физическое представление памяти называется энграммой — сетью нейронов, которые активируются одновременно, формируя воспоминания. Современные технологии позволяют исследовать эти процессы, наблюдая за изменениями в синапсах, что помогает в изучении заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, и поиске способов улучшить память.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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Где и как хранятся воспоминания в мозге
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