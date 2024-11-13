Как мясо из лаборатории скоро захватит все полки магазинов

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Мясо, выращенное в лаборатории, представляет собой генетически модифицированный продукт, созданный с применением биотехнологий. Оно известно также как культивированное или клеточное мясо, так как производится из клеток животных, не требуя их забоя.

Фото: Wikipedia by Nadimtk, CC BY-SA 4.0

Технология культивирования мяса появилась в 2013 году, когда учёные Маастрихтского университета разработали гамбургер из стволовых клеток крупного рогатого скота. Тогда его стоимость составляла более 300 000 долларов, но в дальнейшем исследователи смогли снизить её до 11,36 долларов.

Процесс производства клеточного мяса, по словам специалистов, напоминает промышленное производство пива, однако вместо дрожжей или бактерий здесь культивируются клетки животных.

Для этого выбираются клетки от сельскохозяйственных животных, таких как коровы или куры, которые в дальнейшем размножаются и созревают в условиях, имитирующих естественные процессы в организме.

Сторонники технологии утверждают, что такой подход позволит снизить нагрузку на окружающую среду, так как производство лабораторного мяса требует меньше земли, воды и производит меньше парниковых газов по сравнению с традиционным животноводством.

Однако исследования по вопросу экологичности продолжаются, так как климатические последствия производства культивируемого мяса зависят от доступных источников энергии и уровня их декарбонизации.

По мнению диетологов, культивированное мясо может быть полезнее, чем обычное, поскольку в лабораторных условиях его химический состав легче контролировать. В перспективе это позволяет обогатить продукт полезными жирами и снизить уровень холестерина. Кроме того, в культивированном мясе практически отсутствуют антибиотики, что уменьшает риски для здоровья потребителей.

Несмотря на явные преимущества, клеточное мясо пока не признано веганским, так как выращивается из клеток, взятых у животных. По этой причине веганы его избегают.

На сегодняшний день в США культивированное мясо пока не продаётся, но производители активно работают над его продвижением и масштабированием производства. FDA координирует свои действия с Министерством сельского хозяйства США, чтобы продукты из клеточного мяса соответствовали всем стандартам безопасности и маркировки, как и традиционные продукты.

Уточнения

Искусственное мясо также известное как культивируемое мясо или мясо из пробирки, — мясо, выращиваемое в лабораторных условиях в виде культуры клеток, которое никогда не было частью живущего, полноценного животного.

