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Что заставило Римскую империю разделиться навсегда

3:00
Наука

Римская империя была могущественным государством, которое за несколько столетий расширилось от маленького города-государства до грандиозной империи, охватывавшей территорию от Британии до Египта.

Что заставило Римскую империю разделиться навсегда
Фото: commons.wikimedia.org by Yoal Desurmont, PDM

Однако её огромные размеры и разнообразие культурных влияний сыграли свою роль в дальнейшем распаде. К IV веку нашей эры управление столь обширной территорией стало сложным, и начались внутренние трения, усиливавшиеся вторжениями со стороны варварских племён и внешних держав.

Размеры империи порождали как величие, так и проблемы. Ученые объясняют, что в древнем мире путь в 20 миль, пройденный за день, по ощущениям сопоставим с нынешними 400 милями — настолько сильно разница в скорости коммуникаций затрудняла управление.

Учитывая, что это государство простиралось от Атлантического океана на западе до земель современных Ирака и Сирии на востоке, его можно представить как в 20 раз больше, чем кажется сегодня. Управление дальними областями стало практически невозможным, что вело к частым восстаниям и захватам пограничных территорий.

Политические перемены стали ещё одной важной причиной раскола. С III века Персия на востоке начала представлять собой мощного соперника, и римскому императору требовалось постоянно присутствовать у её границ. Тем временем культурные и социальные изменения привели к тому, что значительная часть провинциальных элит уже не чувствовала тесной связи с Римом.

Для управления столь разными регионами было решено разделить империю на две части — Западную и Восточную, что позволило бы более гибко и эффективно справляться с растущими вызовами.

Конечный раскол часто связывается с 395 годом нашей эры, когда после смерти императора Феодосия I империя окончательно разделилась между его сыновьями Аркадием и Гонорием.

Но историки подчёркивают, что тенденция к разделению началась раньше: император Диоклетиан, правивший в 284 году, учредил тетрархию, введя четырёх правителей для более надёжного управления. Позже эта структура распалась, однако предпосылки для раскола уже существовали.

После разделения между восточной и западной частями империи отношения оставались сложными. На Востоке и Западе было трудно поддерживать согласие — часто возникали моменты напряжения и даже отказ признавать назначенных консулов. Конфликт достиг пика к 476 году, когда западная часть окончательно пала под натиском германских племён.

Восточная Римская империя, известная как Византийская, существовала вплоть до 1453 года, но многие историки не считают её настоящим продолжением Рима.

Уточнения

Ри́мская импе́рия (лат. Imperium Romanum, греч. Βασιλεία Ῥωμαίων) — постреспубликанский период истории Древнего Рима.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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