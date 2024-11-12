В ходе исследований, проводимых на Луне, был обнаружен новый тип кристаллов и потенциальный источник редкого изотопа гелия-3, способного стать важным топливом для термоядерного синтеза. Учёные из Китая нашли уникальный минерал, названный Changesite-(Y), среди образцов лунной почвы, собранных миссией «Чанъэ-5».
Этот кристалл, имеющий возраст более миллиарда лет, был доставлен на Землю в 2020 году и стал первым новым минералом, обнаруженным Китаем на Луне, а также шестым в мировой истории. Предыдущие находки принадлежали учёным из США и России.
Кроме кристалла, среди 140 тысяч лунных частиц были обнаружены следы гелия-3 — редкого на Земле изотопа, который в течение долгих лет обсуждается как перспективное топливо для термоядерного синтеза.
Гелий-3 обладает значительным преимуществом перед другими видами топлива, поскольку при его использовании образуется меньше радиоактивных отходов. Основные трудности на пути к его использованию связаны с необходимостью создания реакторов, которые могли бы вырабатывать больше энергии, чем потребляют.
Несмотря на это, многие государства и компании проявляют интерес к добыче гелия-3 на Луне, и находка, сделанная «Чанъэ-5», может способствовать усилению конкуренции за лунные ресурсы.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.