Китай открывает новый минерал на Луне и редкий источник энергии

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследований, проводимых на Луне, был обнаружен новый тип кристаллов и потенциальный источник редкого изотопа гелия-3, способного стать важным топливом для термоядерного синтеза. Учёные из Китая нашли уникальный минерал, названный Changesite-(Y), среди образцов лунной почвы, собранных миссией «Чанъэ-5».

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Этот кристалл, имеющий возраст более миллиарда лет, был доставлен на Землю в 2020 году и стал первым новым минералом, обнаруженным Китаем на Луне, а также шестым в мировой истории. Предыдущие находки принадлежали учёным из США и России.

Кроме кристалла, среди 140 тысяч лунных частиц были обнаружены следы гелия-3 — редкого на Земле изотопа, который в течение долгих лет обсуждается как перспективное топливо для термоядерного синтеза.

Гелий-3 обладает значительным преимуществом перед другими видами топлива, поскольку при его использовании образуется меньше радиоактивных отходов. Основные трудности на пути к его использованию связаны с необходимостью создания реакторов, которые могли бы вырабатывать больше энергии, чем потребляют.

Несмотря на это, многие государства и компании проявляют интерес к добыче гелия-3 на Луне, и находка, сделанная «Чанъэ-5», может способствовать усилению конкуренции за лунные ресурсы.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

