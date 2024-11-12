Как черные дыры могут взрываться и уничтожать окружающее пространство

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Черные дыры представляют собой мощные гравитационные объекты, которые поглощают любую материю и энергию, приблизившуюся к ним слишком близко. Эти космические "пылесосы" обладают не только способностью притягивать все вокруг, но и могут взрываться несколькими способами, влияя на окружающую среду.

Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Такие взрывы связаны либо с самой черной дырой, либо с взаимодействием с веществом, вращающимся вокруг нее.

Излучение Хокинга

В 1976 году астрофизик Стивен Хокинг теоретически обосновал, что черные дыры теряют массу через процесс излучения, названный его именем. В течение миллиардов лет черные дыры медленно испускают низкоэнергетические частицы. Однако мелкие черные дыры, существовавшие с начала Вселенной, могут уже начать взрываться, испуская мощные вспышки.

Сверхизлучение

Черные дыры способны увеличивать энергию частиц в своем окружении благодаря собственному вращению, что приводит к редкому процессу под названием "сверхизлучение". Фотоны, попадая в область около горизонта событий, могут ускоряться и, отражаясь многократно, набирать огромную энергию. В результате они высвобождают поток энергии, создавая своего рода "черную дыру-бомбу".

Приливное разрушение и аккреционные диски

Черные дыры иногда разрывают звезды, оказавшиеся на критическом расстоянии, и этот процесс высвобождает взрывное рентгеновское и гамма-излучение. Материя, захваченная гравитацией черной дыры, образует аккреционные диски, температура которых достигает экстремальных значений, что делает их ярчайшими объектами в космосе.

Эти диски способны создавать магнитные поля, которые направляют часть вещества наружу в виде гигантских струй.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

