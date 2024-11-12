Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Вопрос о том, какая цивилизация была первой, остаётся открытым. Многочисленные древние общества оставили свой след в истории, но общепринято, что одной из самых древних является шумерская цивилизация, возникшая около 4000 года до н. э. на территории современной Месопотамии.

Фото: Openverse by Tracy Uselton, CC BY 2.0

Однако последние находки показывают, что Древний Египет и цивилизация долины Инда могут быть соперниками в звании "самой древней цивилизации".

Шумеры, оставившие важные культурные и технологические достижения, создали первые крупные города, разрабатывали ирригационные системы и использовали письменность, что делает их цивилизацию одной из самых влиятельных в истории.

Древние египтяне, практически одновременно с шумерами, также достигли значительных успехов, что видно по найденным в Египте древним текстам. Учитывая особенности каждого общества, можно предположить, что обе культуры влияли друг на друга и развивались параллельно.

Некоторые специалисты, в том числе младший куратор Филип Джонс из Пенсильванского музея, считают, что египетская и шумерская цивилизации возникли одновременно. Он отмечает, что в то время как месопотамские памятники остаются труднодоступными из-за многолетних конфликтов, раскопки в Египте продвинулись далеко вперёд, что позволяет точнее определить возраст египетской письменности.

Ещё одной вероятной древней цивилизацией считается культура долины Инда, артефакты которой датируются как минимум 3300 годом до н. э. Предполагается, что морская торговля вдоль побережий Индийского океана могла способствовать раннему развитию этих цивилизаций, связывая Древний Египет, Шумер и долину Инда в единое культурное пространство.

Уточнения

Цивилиза́ция (от лат. civilis - гражданский, государственный) — единство исторического процесса и совокупности материально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли).

