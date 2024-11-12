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Останки самого крупного европейского динозавра обнаружены в Помбале

1:27
Наука

В Португалии обнаружены окаменелости, которые могут принадлежать самому крупному динозавру, найденному в Европе. Исследователи, проводящие раскопки на палеонтологическом участке Монте-Агудо, извлекли частично сохранившийся скелет завропода с внушительной грудной клеткой.

Останки самого крупного европейского динозавра обнаружены в Помбале
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, CC BY-SA 3.0

Предварительные оценки показывают, что этот динозавр достигал 12 метров в высоту и 25 метров в длину, весил около 48 тонн и, возможно, принадлежал к группе брахиозаврид. Однако точный вид ещё не установлен.

Работа на этом участке началась в 2017 году, когда местный житель случайно наткнулся на фрагменты окаменевшей кости. Сообщив об этом, он привлёк внимание специалистов, которые с тех пор извлекли и исследовали значительные части скелета.

Найденные кости имеют сходство с остатками Lusotitan atalaiensis, редкого вида, обитавшего на Пиренейском полуострове около 152 миллионов лет назад. Уникальность находки в её крупных размерах и хорошем состоянии. Возможность открытия нового вида также не исключается, и учёные надеются, что раскопки принесут дополнительные сведения об этом гиганте.

В будущем реконструированный скелет может стать важным экспонатом для музеев, что поспособствует его изучению и популяризации.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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