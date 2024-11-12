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Что позволяет кошкам передвигаться в полной темноте

1:17
Наука

Кошки способны передвигаться в темноте с удивительной уверенностью, ловко избегая столкновений. Их зоркость при слабом освещении во многом объясняется строением глаз: большее количество палочек-фоторецепторов позволяет кошкам воспринимать объекты лучше, чем людям.

Что позволяет кошкам передвигаться в полной темноте
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, CC BY-SA 4.0

Это эволюционное преимущество связано с их образом жизни: будучи хищниками, кошки приспособились охотиться на закате и рассвете, когда активна их потенциальная добыча. Хотя их глаза более адаптированы к ночному времени, днём кошки видят значительно хуже, поскольку их зрительная острота при ярком свете ограничена.

Кошки также полагаются на свои развитые слух и обоняние для ориентации в пространстве. Острота всех органов чувств делает их идеальными охотниками при слабом освещении. Хотя кошачье зрение имеет высокую чувствительность в темноте, оно уступает человеческому в дневное время и в восприятии цветов.

У кошек меньше колбочек-фоторецепторов, из-за чего они видят меньше оттенков и воспринимают цвета иначе, чем люди. Зелёные и красные оттенки для них кажутся серыми, но возможно различение синего и жёлтого.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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