Телескопы NASA зафиксировали столкновение спиральных галактик

Телескопы NASA "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" зафиксировали сближение и столкновение спиральных галактик NGC 2936 и NGC 2937, сообщает "Московский комсомолец".
NASA опубликовало уникальные снимки этого явления, отметив, что столкновение происходит в созвездии Гидры на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли.
В настоящее время галактики, содержащие множество планет, находятся в процессе гравитационного взаимодействия. По словам учёных, расстояние между ними продолжает сокращаться. В конечном итоге они сольются в одну, но этот процесс займет около миллиарда лет.
Спира́льная гала́ктика (обозначается S) — один из основных типов галактик в последовательности Хаббла, описанный им в 1936 году. Такие галактики имеют значительную дисковую составляющую и небольшой балдж, и, в отличие от линзовидных галактик, имеют выраженные спиральные рукава, за что и получили своё название.
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