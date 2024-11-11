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В Альпах найдена загадочная конструкция из бамбука

2:08
Наука

Во время своих походов по Швейцарским Альпам путешественник сделал необычное открытие у тающего ледника Шварцхорн. 2 ноября 2024 года швейцарец Серджо Вери (Sergio Veri) обнаружил загадочный двухколёсный бамбуковый объект, который привёл археологов в недоумение.

В Альпах найдена загадочная конструкция из бамбука
Фото: Wikimedia Commons by Zumthie is licensed under Public domain

Находка была сделана в районе перевала у деревни Шплюген и поначалу была принята за старинную тележку, но отсутствие чётких исторических признаков ставит под сомнение эту версию. Первоначально предположили, что возраст объекта — XX век, однако точное происхождение и назначение устройства остаются загадкой.

Археологическая служба кантона Граубюнден, которая опубликовала фото находки в соцсетях, описала объект как конструкцию из бамбуковых прутьев и шнуров, что указывает на его предназначение для перевозки чего-то. Однако никто не может точно определить, что именно.

Интересно, что бамбук, материал, не характерный для Швейцарии, был завезён в Европу только в XVII-XVIII веках, что делает объект явно не древним. Структура предмета предполагает, что он мог выполнять утилитарную функцию, но отсутствие аналогичных артефактов мешает археологам прийти к однозначному заключению о его назначении.

В комментариях под постом в социальных сетях люди выдвигали разные гипотезы. Некоторые считают, что это могла быть контрабандная тележка времён Первой мировой войны, другие — что это был самодельный сани или транспорт для переноски груза, использовавшийся исследователями или охотниками. Один из пользователей даже предложил, что это может быть часть экспериментального самолёта начала XX века или оборудование учёных.

Не так давно тающие ледники начали раскрывать многие другие интересные находки, среди которых древние орудия труда, оружие, останки животных, реликты первых альпинистов, знаменитая мумия Эци, а также ранние лыжи.

Уточнения

Шварцхорн или Корно-Неро (нем. Schwarzhorn, итал. Corno Nero) — горная вершина в Италии высотой 4322 метра над уровнем моря в Пеннинских Альпах, в массиве Монте-Роза. 

Граубю́нден или Гризо́н (нем. Graubünden, итал. Grigioni, ломб. Grisun, романш. Grischun, фр. Grisons) — кантон на юго-востоке Швейцарии, самый большой по территории. 

Шплюген (нем. Splügen) — деревня и бывшая коммуна в Швейцарии, находится в кантоне Граубюнден. Официальный код — 3694.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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