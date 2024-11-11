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Китайский марсоход обнаружил признаки океана на Марсе

4:55
Наука

Китайский марсоход, исследующий северное полушарие Марса уже более трёх лет, обнаружил доказательства того, что эта часть планеты когда-то была покрыта гигантским океаном. Этот океан мог занимать до трети поверхности Марса, утверждают китайские учёные из Гонконга в недавно опубликованном исследовании, которое поддерживает давно выдвигаемую гипотезу о том, что Марс когда-то был влажной планетой, способной поддерживать жизнь.

Китайский марсоход обнаружил признаки океана на Марсе
Фото: Wikimedia Commons by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public domain

В мае 2021 года китайский марсоход Чжужун, доставленный орбитальным посадочным аппаратом Тяньвань-1, приземлился в южной части Равнины Утопия- области, расположенной в низменностях северного полушария Марса. Этот регион является частью одного из крупнейших ударных кратеров Солнечной системы, диаметром более 3200 км, что позволило создать ландшафт, подходящий для существования океана около 3,7 миллиардов лет назад, когда, по мнению авторов исследования, это море действительно существовало.

Комбинированный анализ геохимии образцов пород и визуальное обследование особенностей Равнины Утопия, а также дополнительные данные с помощью спутников, показали признаки, подтверждающие наличие прибрежной зоны на юге Утопии.

"Разнообразие геоморфологических форм, связанных с водой, разделено определёнными топографическими контурами, что указывает на различные типы морских экосистем", — пишут авторы исследования в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Самыми интересными доказательствами стали так называемые "пористые конусы", а также "блиноподобные выбросы, многоугольные канавы и исцарапанные потоки", которые свидетельствуют о водной активности на поверхности Марса.

Эти "пористые конусы" распространены на равнинах северных низменностей планеты и могут быть результатом деятельности грязевых вулканов, которые образуются в местах, где раньше было много воды или льда. Кроме того, многоугольные канавы могли возникнуть в результате циклов замерзания и оттаивания воды, что указывает на существование подземных вод и льда.

Предполагается, что этот огромный океан замёрз, образовав длинную и характерную береговую линию, прежде чем исчез около 3,4 миллиардов лет назад.

Главный автор исследования доцент кафедры геодезии и геоинформатики Гонконгского политехнического университета Бо У подчеркнул в интервью, что его команда не утверждает, что их выводы окончательно подтверждают наличие океана на Марсе. По его словам, обнаруженные ими признаки абсолютно соответствуют этой гипотезе, и он напоминает, что марсоход Чжужун исследовал область, в которой другие исследователи также находили доказательства существования водных резервуаров в далёком прошлом.

Интересно, что учёный, который занимается исследованиями на Марсе и склонен верить в существование океана на планете, все же сомневается в выводах китайских коллег. Доцент геонаук в университете штата Пенсильвания Бенжамин Карденас (Benjamin Cardenas) хотя и признаёт, что данные китайских учёных выглядят убедительно, он все же сомневается в их интерпретации.

Карденас полагает, что команда Бо У не учла воздействия марсианского ветра, который на протяжении миллиардов лет выдувает осадки, размывает породы и стирает следы возможного океана.

"Мы привыкли думать о Марсе как о малоподвижной планете, но на самом деле он очень активен!" — отметил Карденас.

Бо У объяснил, что метеоритные удары периодически выкидывают грунт и породы на поверхность, что объясняет появление некоторых признаков, которые могли бы исчезнуть из-за эрозии.

Идея о том, что Марс когда-то был покрыт водой, остается популярной, несмотря на отсутствие окончательных доказательств. Известно, что Марс со временем потерял большую часть своей атмосферы, а без атмосферного давления любая жидкая вода на поверхности бы испарилась. Тем не менее, подземный лёд на Марсе сохраняется и сейчас, а его следы можно зафиксировать в некоторых снимках.

Даже если океан Марса полностью испарился миллиарды лет назад, его возможное существование поднимает вопрос о том, могли ли на Марсе развиться формы жизни, как это происходило на Земле.

"Большинство учёных считают, что жизнь на Земле зародилась либо под водой, либо в маленьких водоёмах, где горячие газы и минералы из недр поднимались на поверхность", — пояснил Карденас.

Уточнения

«Чжужун» (кит 祝融, пиньинь Zhùróng, палл. Чжужу́н) — первый марсоход Китая. Назван по имени китайского бога огня.

Равнина Утопия (лат. Utopia Planitia) — округлая низменность диаметром около 3300 км в восточной части северного полушария Марса.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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