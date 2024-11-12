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Антиматерия в дороге: как ученые планируют исследовать "темного близнеца" материи

2:27
Наука

Физики достигли значительного прорыва в транспортировке антиматерии, впервые успешно завершив пробный запуск с применением субатомных частиц. Это открытие открывает новые возможности для изучения антиматерии: ученые смогут транспортировать ее из ЦЕРНа в лаборатории, где ее будут исследовать с беспрецедентной точностью.

Антиматерия в дороге: как ученые планируют исследовать "темного близнеца" материи
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Антиматерию сложно транспортировать, так как она аннигилирует при контакте с обычной материей, разрушая любые контейнеры. Однако исследователи из ЦЕРНа разработали специальную ловушку BASE-STEP, удерживающую антиматерию в электромагнитных полях и защищающую от ударов.

В первом испытании устройство успешно провезли через площадку ЦЕРНа с облаком из 70 протонов. Эксперимент показал, что теоретически технология подходит и для антипротонов, при этом для работы потребуется более мощная вакуумная камера.

Антиматерия представляет собой уникальный вид материи, где частицы и античастицы имеют противоположные заряды. При контакте с обычной материей антиматерия аннигилирует, выделяя энергию. Это приводит к ее недолговечности, что усложняет ее производство и изучение. Лаборатория ЦЕРНа является одной из немногих в мире, где возможно создавать и исследовать антиматерию.

Однако изучение антиматерии на месте ограничено: сильные колебания магнитного поля вокруг ускорителей влияют на точность измерений.

Чтобы изучить антиматерию в других лабораториях, ЦЕРН создал уменьшенную версию ловушки BASE. Устройство BASE-STEP длиной 1,9 метра оснащено вакуумной камерой, сверхпроводящим магнитом для электромагнитного поля, криогенной системой с жидким гелием и батареями для автономной работы. В тестовом запуске ученые использовали протоны, которые реагируют на удары, как антипротоны, но менее ценные при потере.

Эксперимент завершился успешно, и команда планирует перевезти первую партию антиматерии уже в следующем году, что обеспечит возможность ее исследования в лабораториях Европы с точностью, превосходящей текущие показатели. Программа PUMA, аналогично, нацелена на исследование антиматерии к 2025 году.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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