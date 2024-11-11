Редкий гость в небе Казани: горожанам посчастливилось наблюдать метеор

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители Казани имели возможность наблюдать редкое для городской среды явление — миниатюрный болид, сообщает директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_(cropped).jpg by Navicore

Эксперт пояснил, что данный объект представляет собой небольшой болид. Метеориты классифицируются по размерам: более крупные, оставляющие заметный след и демонстрирующие процессы распада и горения в атмосфере, также относятся к болидам, но в данном случае речь идет о компактном варианте.

Воскресным вечером пользователи социальных сетей распространили видеозаписи светящегося объекта, пролетавшего над городом.

По мнению Нефедьева, такие явления являются обычным делом для нашей планеты, так как ежегодно в атмосферу Земли проникает около 500 тысяч тонн метеоритного материала.

Ученый отметил, что необычность ситуации заключается в том, что города занимают ничтожную часть поверхности Земли, и вероятность наблюдения болида в городской черте, согласно теории вероятности, крайне мала. В основном такие явления фиксируются над океанами.

Нефедьев поздравил всех, кто стал свидетелем и сумел запечатлеть этот редкий для города астрономический феномен.

Уточнения

Метеори́т — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

