Редкий гость в небе Казани: горожанам посчастливилось наблюдать метеор

Жители Казани имели возможность наблюдать редкое для городской среды явление — миниатюрный болид, сообщает директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.
Эксперт пояснил, что данный объект представляет собой небольшой болид. Метеориты классифицируются по размерам: более крупные, оставляющие заметный след и демонстрирующие процессы распада и горения в атмосфере, также относятся к болидам, но в данном случае речь идет о компактном варианте.
Воскресным вечером пользователи социальных сетей распространили видеозаписи светящегося объекта, пролетавшего над городом.
По мнению Нефедьева, такие явления являются обычным делом для нашей планеты, так как ежегодно в атмосферу Земли проникает около 500 тысяч тонн метеоритного материала.
Ученый отметил, что необычность ситуации заключается в том, что города занимают ничтожную часть поверхности Земли, и вероятность наблюдения болида в городской черте, согласно теории вероятности, крайне мала. В основном такие явления фиксируются над океанами.
Нефедьев поздравил всех, кто стал свидетелем и сумел запечатлеть этот редкий для города астрономический феномен.
Метеори́т — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
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