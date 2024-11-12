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Магнитное поле Марса защищало воду дольше: шансы для жизни выше, чем думали

3:04
Наука

Исследование ученых из Гарвардского университета показало, что магнитное поле Марса могло существовать дольше, чем предполагалось ранее, что особенно важно, так как оно совпадало с периодом наличия воды на поверхности планеты. Новые данные, опубликованные в Nature Communications, указывают, что магнитное динамо Марса прекратило работу не 4,1 миллиарда лет назад, а продолжало существовать до 3,9 миллиарда лет назад.

Магнитное поле Марса защищало воду дольше: шансы для жизни выше, чем думали
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Команда ученых под руководством Сары Стил предположила, что данные о смене магнитных полюсов привели к ошибочному выводу о полном прекращении действия магнитного динамо.

Исследование основано на анализе марсианского метеорита Allan Hills 84001. Этот метеорит, который в 1990-х годах считался возможным доказательством наличия микроископаемых, снова привлек внимание ученых: ферромагнитные минералы внутри него сохранили информацию об инверсии магнитного поля.

Такой процесс известен и на Земле, когда северный и южный полюса меняются местами, а магнитное поле ослабевает или становится нестабильным. По данным ученых, аналогичный эффект мог существовать и на Марсе, что и привело к ошибочным выводам о прекращении динамо.

Сохранение магнитного поля на Марсе на 200 миллионов лет дольше имеет важные последствия. Во-первых, это означает, что планета могла поддерживать атмосферу и сохранять воду на поверхности дольше, что увеличивает шанс на зарождение жизни. Во-вторых, оно также помогает ученым пересмотреть временные рамки потери атмосферы и воды на Марсе.

Орбитальный аппарат NASA MAVEN измеряет скорость потери атмосферы Марса и помогает экстраполировать данные о прошлом состояния Красной планеты. Новое понимание магнитного поля Марса может внести корректировки в эти оценки.

"Мы пытаемся ответить на ключевые вопросы о том, как развивалась Солнечная система, и что происходило с планетами, такими как Марс. Изучение древнего магнитного поля — это наш зонд в недра планет и их раннюю историю", — пояснила руководитель исследования Сара Стил.

Внутренние слои Марса в прошлом были достаточно активными, чтобы поддерживать геодинамо, создающее магнитное поле. Однако из-за меньшего размера по сравнению с Землей, ядро Марса остывало быстрее, что привело к прекращению работы динамо и ослаблению планетарной защиты.

Стабильное магнитное поле не позволяло солнечному ветру "сдувать" атмосферу, что поддерживало возможность для возникновения жизни в водной среде. Совпадение периода наличия воды на поверхности и магнитного поля открывает перед учеными перспективу пересмотреть прошлое Марса, уделив внимание возможности зарождения жизни на древней планете.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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