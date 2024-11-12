Магнитное поле Марса защищало воду дольше: шансы для жизни выше, чем думали

3:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование ученых из Гарвардского университета показало, что магнитное поле Марса могло существовать дольше, чем предполагалось ранее, что особенно важно, так как оно совпадало с периодом наличия воды на поверхности планеты. Новые данные, опубликованные в Nature Communications, указывают, что магнитное динамо Марса прекратило работу не 4,1 миллиарда лет назад, а продолжало существовать до 3,9 миллиарда лет назад.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Команда ученых под руководством Сары Стил предположила, что данные о смене магнитных полюсов привели к ошибочному выводу о полном прекращении действия магнитного динамо.

Исследование основано на анализе марсианского метеорита Allan Hills 84001. Этот метеорит, который в 1990-х годах считался возможным доказательством наличия микроископаемых, снова привлек внимание ученых: ферромагнитные минералы внутри него сохранили информацию об инверсии магнитного поля.

Такой процесс известен и на Земле, когда северный и южный полюса меняются местами, а магнитное поле ослабевает или становится нестабильным. По данным ученых, аналогичный эффект мог существовать и на Марсе, что и привело к ошибочным выводам о прекращении динамо.

Сохранение магнитного поля на Марсе на 200 миллионов лет дольше имеет важные последствия. Во-первых, это означает, что планета могла поддерживать атмосферу и сохранять воду на поверхности дольше, что увеличивает шанс на зарождение жизни. Во-вторых, оно также помогает ученым пересмотреть временные рамки потери атмосферы и воды на Марсе.

Орбитальный аппарат NASA MAVEN измеряет скорость потери атмосферы Марса и помогает экстраполировать данные о прошлом состояния Красной планеты. Новое понимание магнитного поля Марса может внести корректировки в эти оценки.

"Мы пытаемся ответить на ключевые вопросы о том, как развивалась Солнечная система, и что происходило с планетами, такими как Марс. Изучение древнего магнитного поля — это наш зонд в недра планет и их раннюю историю", — пояснила руководитель исследования Сара Стил.

Внутренние слои Марса в прошлом были достаточно активными, чтобы поддерживать геодинамо, создающее магнитное поле. Однако из-за меньшего размера по сравнению с Землей, ядро Марса остывало быстрее, что привело к прекращению работы динамо и ослаблению планетарной защиты.

Стабильное магнитное поле не позволяло солнечному ветру "сдувать" атмосферу, что поддерживало возможность для возникновения жизни в водной среде. Совпадение периода наличия воды на поверхности и магнитного поля открывает перед учеными перспективу пересмотреть прошлое Марса, уделив внимание возможности зарождения жизни на древней планете.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

