Назван доступный способ замедления старения

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Отчет хирургов-ортопедов из клиники Майо представил новый подход к определению реального биологического возраста человека — через проверку способности держать равновесие на одной ноге. Баланс стал индикатором уровня нервно-мышечного старения: по результатам экспериментов, испытуемые в возрасте 50 лет могли удерживать равновесие на одной ноге около 10 секунд, в то время как в возрасте 80 лет — лишь около 2 секунд.

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Этот тест также помогает выявить саркопению — заболевание, связанное с уменьшением мышечной силы, массы и функций, которое приводит к ухудшению физического и психического здоровья пожилых людей.

В ходе исследования оценивались три критерия, значимых для здорового старения и связанных с полом и возрастом: походка, сила доминирующей стороны тела и способность к удержанию равновесия. Участники проходили тесты на силу, устойчивость походки на различных поверхностях и способность балансировать.

Эти данные подтверждают, что тренировки на баланс могут не только отражать текущий уровень биологического старения, но и замедлить нервно-мышечную деградацию, повышая качество жизни в старшем возрасте.