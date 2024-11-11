В Китае разработали оружие, напоминающее Звезду смерти

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские исследователи разработали уникальную систему синхронизации, способную конвергировать микроволновое излучение от множества источников в единый мощный энергетический луч для нейтрализации целей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, PDM

Это инновационное оружие напоминает легендарное орудие "Звезды смерти" из киновселенной Джорджа Лукаса. Разработка, основанная на сложной технологии точной синхронизации электромагнитных волн, позволяет свести излучение с различных передающих платформ в одну точку в одно и то же время.

Для достижения этой цели ученые обеспечили синхронизацию микроволновых излучателей с точностью до нескольких миллиметров и сократили временную погрешность до 170 пикосекунд. В ходе экспериментов использовали семь передающих платформ, которые успешно создали мощный направленный луч.

Технология доказала свою эффективность, показав способность подавлять сигналы спутников, что делает ее перспективным инструментом для нейтрализации космических объектов.

По оценкам, новейшая система ставит Китай на передовую в области разработки вооружений на основе микроволнового излучения.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Звезда Смерти (англ. Death Star) — вымышленная боевая космическая станция — астросооружение из вселенной «Звёздных войн».

