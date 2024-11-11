Учёные нашли новый способ заглянуть за горизонт чёрной дыры

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование показало, что благодаря эффекту гравитационного искривления света черные дыры могут быть изучены с помощью технологии интерферометрии.

Фото: Flickr by NASA Universe, CC BY 2.0

Гравитация черной дыры заставляет свет отклоняться, а его эхо, или повторные вспышки, доходят до наблюдателя на Земле с разной задержкой. Эта особенность позволяет создать своеобразную "карту" окрестностей черной дыры, отображая такие параметры, как масса и вращение. Однако различить эти эхо с помощью обычных телескопов затруднительно, так как они сливаются в единый сигнал.

Команда исследователей предложила использовать интерферометрию с длинной базой, объединив наблюдения с телескопов на Земле и в космосе. Это позволит более четко различать световые эхо и проверить предсказания общей теории относительности.

Проведенные симуляции подтвердили, что такой подход возможен и может открыть новые горизонты в изучении черных дыр, хотя создание и запуск подобного интерферометра требуют значительных инженерных усилий.

В будущем данная методика может стать ключом к раскрытию самых глубоких тайн гравитации.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.



Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

