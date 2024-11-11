Учёные объяснили существование рек и морей на древнем Марсе

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Американские исследователи из Планетологического института Аризоны раскрыли загадку существования рек и морей на Марсе, несмотря на сильное охлаждение планеты.

Фото: photojournal.jpl.nasa.gov/ by NASA/JPL-Caltech is licensed under Commons, the free media repository

Около 4 миллиардов лет назад климат Красной планеты был теплым и влажным, позволяя формироваться множеству водоемов. Однако 3,6 миллиарда лет назад Марс начал стремительно терять атмосферу, что привело к похолоданию. Тем не менее, жидкая вода оставалась на планете.

Питер Бюлер, ведущий исследователь из института, смоделировал процессы на южном полюсе, которые позволили сохраниться подледным рекам. Согласно его расчетам, толщина южной полярной шапки из углекислого льда достигала 650 метров.

Ледник удерживал тепло в недрах планеты, создавая давление, которое способствовало подтаиванию и образованию подледных рек. Эти реки вырезали туннели и текли под поверхностью, соединяя различные регионы. Они наполняли гигантский кратер Аргир водой, создавая акваторию размером с Средиземное море. В периоды избытка воды Аргир мог затоплять северные равнины. Со временем, однако, Марс охладился настолько, что жидкая вода исчезла, оставив только высохшие русла и кратеры как напоминание о древних морях.

Уточнения

Река́ — природный водный поток (водоток) значительных размеров с естественным течением по руслу от истока вниз до устья.



Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

