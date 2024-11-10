Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как озеленить квартиру: неприхотливые растения для начинающих
Мужчины будут в восторге, если вы приготовите им эту аппетитную домашнюю шаурму с курочкой
Стало известно, прибудет ли Миранчук в российскую сборную
Рецепт мятной маски для очищения кожи от прыщей и её полезные свойства
Ошибки осеннего удобрения: что может навредить вашим растениям
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Запущен круиз для тех, кто хочет пережить президентство Трампа в море
Как употреблять картофель зимой, чтобы не набрать лишний вес
Россиянам рассказали, где в стране самая доступная ипотека

Учёные раскрыли тайну потряхивания собак при намокании

1:22
Наука

Американские нейробиологи из Гарвардской медицинской школы открыли нейронный механизм, который запускает рефлекс отряхивания у животных, таких как собаки и мыши, при намокании.

Учёные раскрыли тайну потряхивания собак при намокании
Фото: Вконтакте / Сострадание НН

Исследование, опубликованное в журнале Science, выяснило, что специальное волнообразное движение, помогающее эффективно сбрасывать воду с шерсти, не является просто реакцией на влажность, а инициируется сложной системой сенсорных нейронов.

В экспериментах на мышах учёные стимулировали спину и шею подопытных, нанося различные раздражители, включая воду, масло и потоки воздуха. Результаты показали, что подобная реакция вызвана не температурными, а механосенсорными стимулами. Исследователи установили ключевую роль гена Piezo2, который управляет ионными каналами, ответственными за чувствительность к прикосновениям. При его деактивации мыши полностью утратили способность отряхиваться. Кроме того, учёные выделили рецептор C-LTMRs, который, как оказалось, особенно чувствителен к механическому воздействию и вызывает эту реакцию.

Дальнейшие исследования дали возможность составить схему нейронных путей, ответственных за рефлекс отряхивания, что помогает понять, как сенсорная система управляет защитными реакциями у млекопитающих.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Красота и стиль
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста Аудио 
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев
Садоводство, цветоводство
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Три признака беды: когда пора проверить двигатель
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Последние материалы
Как озеленить квартиру: неприхотливые растения для начинающих
Мужчины будут в восторге, если вы приготовите им эту аппетитную домашнюю шаурму с курочкой
Учёные раскрыли тайну потряхивания собак при намокании
Стало известно, прибудет ли Миранчук в российскую сборную
Рецепт мятной маски для очищения кожи от прыщей и её полезные свойства
Ошибки осеннего удобрения: что может навредить вашим растениям
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Запущен круиз для тех, кто хочет пережить президентство Трампа в море
Как употреблять картофель зимой, чтобы не набрать лишний вес
Россиянам рассказали, где в стране самая доступная ипотека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.