Учёные раскрыли тайну потряхивания собак при намокании

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские нейробиологи из Гарвардской медицинской школы открыли нейронный механизм, который запускает рефлекс отряхивания у животных, таких как собаки и мыши, при намокании.

Фото: Вконтакте / Сострадание НН

Исследование, опубликованное в журнале Science, выяснило, что специальное волнообразное движение, помогающее эффективно сбрасывать воду с шерсти, не является просто реакцией на влажность, а инициируется сложной системой сенсорных нейронов.

В экспериментах на мышах учёные стимулировали спину и шею подопытных, нанося различные раздражители, включая воду, масло и потоки воздуха. Результаты показали, что подобная реакция вызвана не температурными, а механосенсорными стимулами. Исследователи установили ключевую роль гена Piezo2, который управляет ионными каналами, ответственными за чувствительность к прикосновениям. При его деактивации мыши полностью утратили способность отряхиваться. Кроме того, учёные выделили рецептор C-LTMRs, который, как оказалось, особенно чувствителен к механическому воздействию и вызывает эту реакцию.

Дальнейшие исследования дали возможность составить схему нейронных путей, ответственных за рефлекс отряхивания, что помогает понять, как сенсорная система управляет защитными реакциями у млекопитающих.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка.

