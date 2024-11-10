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В России рассказали, кто первым освоит Луну

0:57
Наука

Первой страной, которая успешно освоит Луну, станет та, что обеспечит добычу энергии на её поверхности, поделился физик и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

В России рассказали, кто первым освоит Луну
Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, CC BY-SA 2.0

По его словам, ключевым фактором лунной экспансии будет создание энергетической установки на спутнике, которая обеспечит необходимую автономность и даст возможность разрабатывать новые космические технологии. Исследования в этом направлении, которые велись годами, позволили институту разработать основу для энергетических установок, пригодных для использования на Луне и других космических объектах, сообщает РИА Новости.

Ковальчук отметил, что сейчас уже существуют прототипы двигателей, обладающие принципиально новыми возможностями, которые можно будет использовать в космосе, включая проекты, ориентированные на освоение дальнего космоса.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — «то, что задействует / вводит в действие», «сила», «мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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