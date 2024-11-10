Учёные сообщили о мощной вспышке класса M на Солнце

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали мощную вспышку на Солнце, близкую по интенсивности к классу Х, что указывает на высокий уровень рентгеновского излучения.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Вспышка была зарегистрирована 10 ноября в 15:06 по московскому времени в группе солнечных пятен 3889 и имела продолжительность 31 минуту. Ее интенсивность была определена как M9.5 — один из наиболее высоких уровней для вспышек класса M. Такие явления сопровождаются выбросом солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, вызывают магнитные бури, способные влиять на технику, спутники и даже здоровье людей, сообщает ТАСС.

Специалисты классифицируют солнечные вспышки по мощности в диапазоне от минимального класса A до максимального X: с каждым шагом по шкале мощность возрастает в 10 раз. За последние два дня Солнце выбросило энергии, эквивалентной пяти вспышкам класса Х, что говорит о значительном уровне солнечной активности.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.



Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

