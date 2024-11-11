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Почему теории заговора так привлекательны, даже когда они не подтверждаются

2:44
Наука

Теории заговора привлекают внимание, несмотря на явные доказательства, противоречащие им. В интернете можно встретить различные предположения: от утверждений, что высадка на Луну была инсценирована, до убеждений в плоской Земле.

Почему теории заговора так привлекательны, даже когда они не подтверждаются
Фото: unsplash.com by Олу Элету, PDM

Подобные идеи завладевают умами тех, кто стремится найти ответы в условиях неопределенности, нередко отвергая свидетельства и мнения экспертов.

Потребность в понимании происходящего и стремление постигнуть мир приводят к попыткам объяснить сложные явления простыми способами. Даже с развитием науки, многие вопросы остаются без ответа, порой порождая стремление искать скрытые замыслы и заговоры.

Теория заговора предполагает, что некоторые группы действуют скрытно ради своих целей, и вскрытие этих манипуляций становится якобы общественно значимым. Это мнение разделяет профессор социальной психологии Кентского университета, Карен Дуглас.

Согласен с ней и профессор Хьюго Дрошон из Ноттингемского университета, отмечающий, что сторонники заговоров видят в мире теневые фигуры, контролирующие глобальные процессы.

Теории заговора находят отклик у людей в сложные времена, когда стрессовые события вызывают чувство тревоги и незащищенности. По мнению профессора Дэниела Джолли, это объясняет рост популярности таких идей в период кризисов, например, во время пандемии COVID-19.

Распространение теорий заговора обусловлено сочетанием значимых событий, реальных акторов и благоприятной среды, как это было с пандемией и теориями о вреде 5G, которые обрели массовую популярность.

Несмотря на явные противоречия, сторонники заговоров продолжают искать подтверждения своим взглядам, предпочитая те данные, которые подкрепляют их убеждения.

Эта тенденция объясняется когнитивными особенностями: склонностью подтверждать свои взгляды и пребыванием в "эхо-камерах" единомышленников. Люди тянутся к тем, кто разделяет их убеждения, особенно в моменты уязвимости. Именно это побуждает укрепляться в недоверии и отбрасывать противоречивую информацию.

Риск веры в заговоры существует для каждого, хотя восприимчивость к ним зависит от ряда факторов: социального окружения, ощущения одиночества или, наоборот, принадлежности к группам с общими взглядами. Как отмечает профессор Дуглас, теории заговора могут увлечь любого, кто испытывает дефицит удовлетворенности базовых психологических потребностей.

Уточнения

Тео́рия за́говора (от англ. conspiracy theory), конспироло́гия (от англ. conspiracy «заговор» + др.-греч. λόγος) — объяснение событий или ситуаций (реальных или вымышленных) как последствий заговора могущественных групп, действующих злонамеренно и, как правило, политически мотивированно, в том числе стремящихся к захвату власти над миром, в ситуации, когда другие объяснения более вероятны.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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