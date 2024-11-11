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Как Земля защищается от разрушительных вспышек Солнца

1:25
Наука

Планета Земля имеет уникальную защиту, благодаря которой её обитатели могут не беспокоиться о разрушительных воздействиях солнечной активности. Когда солнечная вспышка отправляет в нашу сторону поток заряженных частиц, Землю защищает мощное магнитное поле и плотная атмосфера, поглощающие основную часть вредной радиации.

Как Земля защищается от разрушительных вспышек Солнца
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Это позволяет избежать серьёзного влияния на здоровье людей, несмотря на периодические нарушения в работе техники и электросетей.

Солнечные вспышки происходят из-за искривления магнитного поля на поверхности звезды и могут выбрасывать корональные массы, которые доходят до Земли в течение нескольких часов или дней. Такие выбросы могут вызвать геомагнитные бури, влияющие на радиосвязь, интернет и электросети, однако защитные механизмы Земли ограничивают их влияние.

Самые мощные геомагнитные бури, такие как событие Каррингтона в 1859 году, хотя и способны вызывать масштабные сбои в работе техники, не представляют прямой угрозы для человеческой жизни.

Вместе с тем, изучение звёздных катастроф показывает, что близлежащие взрывы сверхновых могут нанести планете гораздо больший вред, нарушив озоновый слой, если бы они произошли в непосредственной близости от нас.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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