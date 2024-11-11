Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Тихий океан — крупнейший из современных океанов на планете, покрывающий более 30% её поверхности. Ширина океана достигает 12 тысяч миль, охватывая пространства между Колумбией и Малайским полуостровом. Однако нынешний Тихий океан — всего лишь остаток древнейшего и величайшего океана на Земле, называемого Панталассой.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

Панталасса была океаном, окружавшим суперконтинент Пангею, который существовал около 300-200 миллионов лет назад. По мнению учёных, такие единые океаны возникали неоднократно, сопровождая появление суперконтинентов, как, например, Родинии — континентального образования, предшествовавшего Пангее.

Размер Панталассы значительно превышал размеры современных океанов, и её воды могли простираться на расстояния, которые сегодня даже трудно представить.

Если бы можно было пересечь Панталассу на реактивном самолёте, перелёт занял бы не менее 15 часов — на 5 часов больше, чем через экватор Тихого океана. Её площадь была так велика, что покрывала около 70% всей поверхности Земли, что почти вдвое больше нынешнего Тихого океана.

Сегодня это трудно представить, но части древнего океана всё ещё сохраняются в виде Тихого океана, оставшегося после распада Пангеи и последующего разделения Панталассы.

По мере тектонических изменений на планете образовался Атлантический океан, и его расширение постепенно "съедает" оставшиеся части Панталассы. Вероятно, в будущем Тихий океан разделится, когда Австралия окажется в его центре, а Атлантика займёт лидирующую позицию, став крупнейшим океаном Земли.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

