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Как виртуальные рабочие пространства помогают командам работать лучше

2:11
Наука

Работа в виртуальной реальности сегодня становится реальностью. Современные VR-гарнитуры обеспечивают пользователям эффект присутствия в офисе, даже если они находятся вдали от своих коллег.

Как виртуальные рабочие пространства помогают командам работать лучше
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, PDM

Возможности виртуальной реальности уже значительно расширились: с помощью специализированных VR-приложений, таких как Immersed и Horizon Workrooms, пользователи могут взаимодействовать с коллегами, создавая виртуальные рабочие пространства и даже участвуя в совещаниях. Виртуальная среда позволяет сосредоточиться на текущих задачах, снижая внешние отвлекающие факторы.

Виртуальная реальность открывает новые возможности для проектировщиков и архитекторов, которые могут наглядно взаимодействовать с проектами, как будто объекты уже существуют в физическом пространстве.

Однако к такому рабочему процессу необходимо привыкнуть: для некоторых пользователей непривычно видеть перед собой виртуальный рабочий стол или сталкиваться с трудностями при использовании виртуальной клавиатуры и мыши.

При работе с VR-гарнитурой, такой как Meta Quest 2, предоставляется доступ к рабочему столу ПК, позволяя использовать знакомые приложения и даже перемещаться в разных виртуальных локациях, например, уютной кофейне или на борту космического корабля.

Это дает гибкость в работе и повышает уровень вовлеченности в процесс, хотя удобство работы на обычной клавиатуре и мыши по-прежнему остается непревзойденным.

В VR-приложении Horizon Workrooms можно встретиться с коллегами в виртуальной комнате и совместно работать на доске, что особенно полезно для креативных команд. Тем не менее, адаптация к такому рабочему процессу может занять некоторое время.

На сегодняшний день большинство пользователей предпочитают Zoom или Google Meet для видеосвязи, поскольку такие инструменты кажутся более удобными для стандартных совещаний. Несмотря на это, эксперименты с VR в рабочем процессе продолжаются, и, вероятно, технология будет совершенствоваться, открывая новые границы для виртуального офиса.

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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