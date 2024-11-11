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Сколько людей реально может прокормить планета

2:57
Наука

Действия человечества значительно влияют на планету, и это проявляется в численности населения и его потребностях. На сегодняшний день на Земле проживает почти 8 миллиардов человек, но население не всегда было столь значительным.

Сколько людей реально может прокормить планета
Фото: freepik.com by montypeter, PDM

Когда Homo sapiens впервые появился около 300 000 лет назад, общая численность людей составляла лишь от 100 до 10 000 особей. По оценкам Джоэла Коэна, заведующего лабораторией популяций в Рокфеллеровском университете, потребовалось 35 000 лет, чтобы удвоить численность человечества.

С появлением земледелия 10-15 тысяч лет назад удвоение населения стало происходить быстрее, и, начиная с XIX века, рост населения ускорился в разы. В период с 1930 по 1974 год население удвоилось за 44 года.

Однако подобный рост имеет свои пределы. Например, изобретатель микроскопа, Антони ван Левенгук, предсказал, что Земля может прокормить около 13,4 миллиарда человек. Современные оценки варьируются — от 1 миллиарда до 1 триллиона человек, по данным Коэна, и это говорит о неопределенности в вопросе о том, сколько людей может выдержать планета.

Пропускная способность, изначально термин в мореплавании, теперь обозначает максимальную численность людей, которую может поддерживать Земля. По словам Коэна, пропускная способность зависит от природных ресурсов и решений, принимаемых людьми.

Натуральные ограничения, такие как количество доступной пищи и климат, накладывают определённые рамки, однако ключевые аспекты, такие как уровень рождаемости, средняя продолжительность жизни и экономические условия, также играют важную роль.

Патрик Герланд из Отдела народонаселения ООН считает, что рост населения будет стабилизироваться. На данный момент прогнозируется, что к концу столетия население достигнет пика в 10,4 миллиарда человек, а затем останется стабильным.

По мнению эксперта по глобальному развитию, Макса Розера, доступ к образованию и планированию семьи в странах с высоким уровнем дохода влияет на рождаемость, помогая сохранять небольшие семьи.

Исследования показывают, что возможности Земли по обеспечению населения зависят от того, как люди используют ресурсы. Например, переход на растительное питание позволил бы освободить земли для выращивания пищи, что могло бы прокормить больше людей.

В конечном счете, пропускная способность Земли остается переменной, определяемой тем, как человечество управляет производством и потреблением.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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