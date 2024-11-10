"Тяньчжоу-7" сгорит в атмосфере

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Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-7" завершил свою миссию на китайской орбитальной станции "Тяньгун" и отстыковался от неё. Об этом сообщил китайский центр управления пилотируемыми космическими полетами.

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Отстыковка произошла в 11:30 по московскому времени. В ближайшее время "Тяньчжоу-7" войдет в атмосферу Земли и полностью сгорит. Небольшие фрагменты могут упасть в южной части Тихого океана.

Ранее сообщалось о разработке в Китае специальных лунных кирпичей для строительства на Луне. Их прочность на сжатие в три раза выше, чем у традиционных материалов. Планируется протестировать их на китайской космической станции, куда их доставят грузовой ракетой "Тяньчжоу-8" до конца 2024 года.

Уточнения

Орбитальная станция (ОС) или космическая станция (КС) — космический аппарат, предназначенный для долговременного пребывания людей на околопланетной орбите с целью проведения научных исследований в условиях космического пространства, разведки, наблюдений за поверхностью и атмосферой планеты, астрономических наблюдений и тому подобное.

