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Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные

2:12
Наука

В ходе недавних археологических реставрационных работ была обнаружена уникальная, полностью нетронутая гробница периода Среднего царства Древнего Египта.

Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Эта находка даёт новый взгляд на погребальные обычаи 12-й и 13-й династий. Наряду с останками мужчин, женщин и детей, в гробнице найдены редкие артефакты, сохранившиеся тысячелетиями в своём первоначальном виде.

Как сообщили в Министерстве туризма и древностей Египта, найденный некрополь Аль-Асасиф стал первым открытием такого рода в регионе со времён Среднего царства.

Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, отметил, что эта находка может изменить восприятие истории региона.

В гробнице, которую несколько поколений использовали для захоронений, учёные обнаружили скелеты и уникальные украшения, связывающие останки с высокопоставленными семьями 12-й и 13-й династий, правивших с 1991 г. до н. э. по 1649 г. до н. э.

Значительная часть погребального инвентаря, включая украшения, находилась на своих местах рядом с останками, несмотря на повреждения деревянных гробов и льняных тканей.

Среди наиболее впечатляющих находок — редкое ожерелье с бусинами из аметиста и агата и фигурой бегемота, имевшего символическое значение в египетской культуре.

Бегемот, например, мог символизировать власть, плодородие и возрождение.

Также были обнаружены медные зеркала с ручками в форме лотоса и с изображением богини Хатор, а также статуя с отрубленными ногами и 4000 глиняных бусин, имитирующих волосы.

Найденный стол для благовоний с изображениями головы быка и буханки хлеба, вероятно, предназначался для защиты умерших в загробной жизни.

Раскопки будут продолжаться, и исследователи надеются раскрыть новые тайны древнего некрополя.

Уточнения

Служба древностей Египта (англ. Supreme Council of Antiquities — Верховный совет древностей Египта, SCA; араб. المجلس الأعلى للآثار‎,) — один из департаментов египетского Министерства культуры, ответственен за сохранение, охрану древностей и регулирование археологических раскопок в Египте, зарождение службы древностей восходит к 1859 году.

Хатхо́р (букв. "дом Гора", то есть "небо"; копт. ϩⲁⲑⲱⲣ, др.-греч. Ἅθωρ) — в египетской мифологии богиня неба, радости, любви, опьянения, материнства, плодородия, веселья и танцев, считалась одной из главных богинь Древнего Египта, центр культа располагался в Дендере (Средний Египет), отчего богиню называли "владычица Дендеры".
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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