Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как купить квартиру без риелтора и не попасть на обман
Пять способов победить синдром ночного питания без диет
Как открыть ООО быстро и без головной боли в 2024 году
Комплектации Lada Largus и Niva сняты с производства: готовится обновление
Как открыть для себя Европу с необычной стороны? Речные круизы — идеальный выбор
Орнамент вымирания: как сложность строения раковины привела аммонитов к исчезновению
Китайские учёные оживили мозг свиньи через час после смерти
Как подготовить землю и выбрать место для плодовых деревьев
Визажист раскрывает главные ошибки, которые добавляют вам возраста

Тёмная история Колизея от смертельных боёв до разрушений

2:21
Наука

Колизей — величественный символ Древнего Рима, сохранивший память о масштабных зрелищах и архитектурных достижениях. Этот амфитеатр, построенный в 72 году н. э., вмещал тысячи зрителей, приходивших увидеть кровавые бои гладиаторов и охоту на экзотических животных.

Тёмная история Колизея от смертельных боёв до разрушений
Фото: commons.wikimedia.org by Bert Kaufmann, CC BY-SA 2.0

Открытый в 80 году н. э., он стал ареной для масштабных 100-дневных игр, что прочно закрепило его статус культурного центра Римской империи. Несмотря на свою репутацию, Колизей оказался забытым после упадка жестоких римских развлечений и в конце концов использовался римлянами как источник камня для новых строек.

Строительство Колизея связано с политической и архитектурной программой императора Веспасиана, стремившегося стереть память о предшественнике Нероне. Пустующее место, где когда-то располагался Золотой дом Нерона, было выбрано для новой постройки, придававшей городу символический смысл.

Архитектурный облик Колизея с арками дорического, ионического и коринфского стилей создал уникальный дизайн, который позже повторяли амфитеатры по всей империи.

В Колизее проходили гладиаторские бои, охота на зверей, а также ритуальные бои, среди которых одни из самых опасных устраивались в честь открытия амфитеатра. Эти зрелища, вызывавшие глубокие эмоции у публики, привлекали людей всех социальных слоев, несмотря на протест философов, осуждавших потерю самообладания зрителями и их склонность к фанатичным реакциям.

Кроме того, арена не ограничивалась только боями — здесь проходили имитации морских сражений и другие массовые мероприятия.

После того как Колизей перестал функционировать как арена в VI веке н. э., он испытал на себе разрушающие воздействия землетрясений, плохих погодных условий и упадка. Только в XIX веке начались работы по его сохранению, а с 1990-х годов археологи взялись за проекты по восстановлению его оригинальной структуры.

Сегодня Колизей — это один из самых посещаемых памятников в мире, ежегодно привлекающий миллионы туристов и напоминая о культурном наследии Рима.

Уточнения

Колизе́й (лат. Colosseus, colosseum — исполинский), или амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Домашние животные
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада
Садоводство, цветоводство
Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада Аудио 
Какой сорт моркови спасет ваш урожай от болезней и непогоды
Садоводство, цветоводство
Какой сорт моркови спасет ваш урожай от болезней и непогоды Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Последние материалы
Визажист раскрывает главные ошибки, которые добавляют вам возраста
Выращиваем укроп дома: как сэкономить на свежей зелени зимой
Почему пингвины отказались от возможности летать
Что купить на Новый год заранее, чтобы не тратить часы на готовку
Крым, Алтай и Сочи — лучшие оздоровительные курорты России
Диетолог предупредила об опасности популярного дубайского шоколада
Велосипед на багажнике: когда неправильная перевозка грозит штрафом и лишением прав
Что делать, если вы нашли миллион рублей? Инструкция для счастливчиков
Зеленая Сахара: как озеленение пустыни в древности влияло на климат всей Земли
Рецепт нежных банановых оладий: секретное тесто без яиц и кефира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.