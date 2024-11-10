Почему пингвины отказались от возможности летать

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Пингвины — удивительные птицы, утрачивающие способность летать около 60 миллионов лет назад, но превращающиеся в обтекаемых пловцов. Это стало возможным благодаря генетическим адаптациям, которые позволяют пингвинам подстраиваться к изменениям климата и особенностям среды обитания.

Фото: Flickr by Christopher Michel, CC BY 2.0

Недавнее исследование, основанное на генетическом анализе и изучении окаменелостей пингвинов, выявило адаптации, позволившие им развить подводное зрение, эффективное насыщение крови кислородом и плотные кости для погружения в воду. Эти изменения помогли птицам освоиться в морской среде, несмотря на отсутствие способности к полету.

Палеонтолог Дэниел Ксепка из Музея Брюса считает, что ранние пингвины, вероятно, произошли от летучих предков, похожих на тупиков, хотя точные свидетельства об этом пока отсутствуют.

Первым пингвинам, имевшим ещё крылья и удлиненные ноги, удалось адаптироваться к меняющейся среде и продолжить эволюционный путь в разных регионах, включая Новую Зеландию, Антарктиду и Южную Америку.

Многие современные виды пингвинов начали развиваться около 2 миллионов лет назад, когда ледниковые циклы вызывали глобальные изменения климата, а ледниковый покров расширялся и сужался. Это влияло на миграции и разделение популяций, что способствовало развитию уникальных особенностей у различных видов.

Хотя процесс адаптации шел сравнительно медленно, у пингвинов сложился ряд уникальных признаков, связанных с улучшением навыков плавания и выживания в холодных водах. У них сформировались мутации, отвечающие за плотные кости, жиронакопление, регуляцию температуры тела и адаптацию к рациону, содержащему морских ракообразных.

Хотя пингвины потеряли ряд генов для переваривания экзоскелетов, у них сохранился ген CHIA, обеспечивающий переваривание криля — ключевого источника питания в Антарктике.

Изменения климата оказывают значительное влияние на численность пингвинов. Так, 75% всех видов, когда-либо существовавших, уже вымерли, а современные виды находятся под угрозой исчезновения.

Императорские пингвины, размножающиеся на морском льду, могут столкнуться с проблемами, если лед продолжит таять. Сходные трудности ожидают и других популяций, обитающих в уникальных условиях, таких как экваториальные виды на Галапагосских островах. В ближайшие десятилетия изменение климата может сделать их более уязвимыми.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

