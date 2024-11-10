Почему на Южном полюсе больше льда и холода, чем на Северном

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В обоих полюсах Земли — северном и южном — царит холод из-за удалённости от экватора и отсутствия прямых солнечных лучей, особенно в зимний период, когда солнце полностью скрыто за горизонтом. Лёд и снег на этих территориях обладают высокой отражающей способностью, отражая большую часть солнечной энергии и поддерживая холодный климат.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Однако южный полюс заметно холоднее северного: среднегодовая температура здесь достигает -76 °F (-60 °C) зимой, в отличие от -40 °F (-40 °C) на северном полюсе. Южный полюс расположен на высокогорной суше, что тоже способствует ещё большему охлаждению, тогда как северный окружён морем, которое поддерживает более стабильную температуру.

На Южном полюсе также значительно больше льда — его ледяной покров занимает 90% мировых запасов льда, достигая в толщину 3 миль (4,8 км). В то время как Арктика, расположенная на уровне моря и окружённая сушей, остаётся теплее, Антарктида, будучи континентом, окружённым океаном, постоянно холодна.

Полярные регионы постоянно теряют ледяные запасы из-за глобального потепления. На Северном полюсе летом площадь льда сокращается быстрее, что вызывает ещё большее потепление. Хотя Антарктида также теряет лёд, скорость изменений там гораздо менее предсказуема из-за сложных климатических факторов.

Уточнения

Магни́тный по́люс — условная точка на земной поверхности, в которой силовые линии магнитного поля Земли направлены строго под углом 90° к поверхности.

