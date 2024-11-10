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Как никотин захватывает мозг и делает курение одной из самых сильных форм зависимости

3:16
Наука

Табачная зависимость признана одним из самых сильных типов привыкания, сравнимым с героиновой и кокаиновой зависимостями. Однако, что заставляет людей снова и снова тянуться к сигарете? Исследования показывают, что никотин меняет работу мозга, провоцируя развитие ещё большей зависимости, и чем дольше человек курит, тем сложнее отказаться от этой привычки.

Как никотин захватывает мозг и делает курение одной из самых сильных форм зависимости
Фото: 500px.com by Lindsay Fox, CC BY 3.0

Зависимость от табака формируется не только из-за химического воздействия никотина. Этот психоактивный компонент воздействует на мозг, изменяя его работу и стимулируя выброс дофамина, гормона удовольствия. В результате, мозг привыкает к никотину и со временем требует его всё больше, чтобы сохранить эффект удовольствия.

Введение никотина через курение усиливает этот эффект: молекулы никотина быстро попадают в кровоток, достигая мозга за считанные секунды. Этот механизм "быстрого награждения" — одна из причин высокой тяги к курению.

Ещё одна проблема кроется в том, что при регулярном курении увеличивается количество рецепторов никотина в мозге. Это объясняет, почему у заядлых курильщиков рецепторов гораздо больше, чем у тех, кто не курит.

Поэтому для них отказ от табака становится особенно трудным процессом, сопровождающимся симптомами абстиненции: бессонницей, раздражительностью и ухудшением концентрации.

Мозг начинает адаптироваться к никотину как к необходимому элементу для нормального функционирования. Процесс привыкания усиливается, если человек начинает курить в юном возрасте, когда мозг ещё развивается.

Согласно исследованиям, подростки подвержены большему влиянию никотина, поскольку их система вознаграждения формируется раньше, чем центр принятия решений.

Факторы, влияющие на склонность к зависимости, включают как физиологические, так и генетические аспекты. Генетические исследования указывают на то, что зависимость может передаваться по наследству, делая некоторых людей более предрасположенными к зависимости от табака.

Наблюдается, что дети, выросшие в семьях курящих родителей, чаще сами начинают курить, считая это поведение "нормальным" и "приемлемым".

Влияние культурных стереотипов также играет свою роль: сцены курения на экранах создают иллюзию привлекательности этой привычки, особенно среди молодёжи. Это также добавляет сложности для тех, кто пытается бросить курить, поскольку доступность сигарет и социальные стереотипы часто поддерживают это поведение.

Несмотря на все трудности отказа, преимущества отказа от курения очевидны: снижение риска сердечных заболеваний, улучшение работы лёгких и системы кровообращения. Уже спустя 20 минут после отказа от курения снижается сердцебиение, а в течение года риск сердечного приступа сокращается вдвое.

Борьба с зависимостью трудна, но положительные изменения для здоровья начинают проявляться практически сразу после отказа.

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána — табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2—14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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