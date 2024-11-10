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Ученые раскрыли тайные факты о Луне

2:07
Наука

Луна, единственный естественный спутник Земли, сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад, вероятно, из обломков столкновения молодой Земли и планетарного тела, названного Тейей. С тех пор она остаётся постоянным спутником нашей планеты.

Ученые раскрыли тайные факты о Луне
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Её диаметр составляет 3475 километров, что делает Луну четвертью размера Земли, и хотя её гравитация слабее, она существенно влияет на приливы и отливы океанов.

Учёные предполагают, что Земля могла даже "захватить" Луну из орбиты Венеры, хотя это одна из менее подтверждённых теорий. Весьма интересен тот факт, что Луна удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра в год, что привело к появлению множества гипотез о её будущем.

Лунная поверхность с её древними кратерами хранит следы миллиардов лет космических столкновений и потоки застывшей лавы, образовавшие тёмные области, которые когда-то считались морями.

Исследования Луны начались ещё с программы "Аполлон", позволившей астронавтам высадиться на её поверхность в 1969 году. С тех пор получено немало данных: установлено, что Луна обладает крайне тонкой атмосферой, содержащей аргон, гелий, кислород и даже воду в малых количествах.

Лунная пыль, острые частицы которой из-за отсутствия атмосферы практически не разрушаются, оказалась токсичной для здоровья и проблематичной для оборудования.

Постепенно учёные раскрывают новые аспекты Луны: с помощью марсоходов и спутников были обнаружены странные каменные образования, ржавчина на поверхности из-за взаимодействия с атмосферой Земли, а также небольшие количества воды в затенённых областях.

В ближайшем будущем, благодаря программе NASA "Артемида", планируется вернуть астронавтов на Луну и использовать её как плацдарм для дальних полётов в космос.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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