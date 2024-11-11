Выборы в Помпеях: надписи как свидетельства политической агитации

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Римская политическая культура нашей эры выделялась интересной особенностью: политическая агитация была частью повседневной городской жизни и отражалась даже на стенах. В Помпеях, например, сохранилось более 80 надписей, которые изображают предвыборную кампанию Марка Церриния Ватии, кандидата в эдилы.

Фото: commons.wikimedia.org by Arie Basuki, CC BY-SA 4.0

Эти надписи представляют собой смесь серьёзных призывов к избирателям и сатирических замечаний, что создает своеобразную древнюю политическую рекламу. Стены города были расписаны такими лозунгами, которые рисовали профессиональные художники-оформители, известные как scriptores.

В поддержку кандидата также выступали его сторонники — rogatores, включая как добропорядочных граждан, так и более сомнительных персонажей вроде пьяниц и сонь.

Одним из литературных памятников, освещающих выборы в Древнем Риме, является трактат "Руководство по предвыборной агитации" (Commentariolum Petitionis). Этот текст, приписываемый Квинту Туллию Цицерону, младшему брату знаменитого оратора Марка Цицерона, раскрывает советы по проведению политических кампаний.

Написанный в форме письма, он адресован Марку и содержит практические советы о том, как новичку в политике, "новому человеку" (novo homo), преодолевать трудности и строить нужные связи. Квинт описывает различные приёмы, начиная с укрепления дружеских отношений и заканчивая искусным обращением с толпой, которую кандидат мог встретить на пути к форуму.

Квинт советует кандидату устанавливать контакты с людьми разных социальных слоёв, включая представителей религиозных и профессиональных объединений. Важное место занимают и связи с влиятельными людьми.

Дружба с теми, кто помогает создать положительный образ кандидата, — одна из ключевых стратегий. Политики должны были каждое утро выходить к народу в белых тога, символизирующих чистоту и порядочность, и постараться завоевать симпатии как знакомых, так и незнакомых граждан.

На форуме кандидаты не только старались быть на виду, но и раздавали обещания, которым не обязательно было суждено сбыться.

Главное — продемонстрировать готовность к уступкам и щедрости, обещать "с радостью и охотой", даже если потом придётся отказаться. Политические речи кандидатов были редкостью, поэтому особую роль играла визуальная агитация, о чем свидетельствуют сохранившиеся в Помпеях предвыборные программы.

Древнеримская предвыборная тактика включала в себя заметные приёмы — от дружбы ради выгоды до наглядной агитации. Руководство по агитации сохранило свою актуальность, демонстрируя, как римские политики, подобно современным, использовали связи и публичные заявления для завоевания голосов.

Уточнения

Квинт Ту́ллий Цицеро́н (лат. Quintus Tullius Cicero) — римский военачальник, политический деятель и писатель, младший брат оратора Марка Туллия Цицерона, В 65 или 64 году до н. э. Квинт Туллий написал «Краткое наставление по соисканию» — свод практических советов брату о том, как лучше добиваться магистратуры «новому человеку».



Агита́ция (лат. agitatio — приведение в движение) — устная, печатная и наглядная политическая деятельность, воздействующая на сознание и настроение людей с целью побудить их к политическим или другим действиям.

