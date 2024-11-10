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Космический пир: древняя чёрная дыра раскрывает секреты быстрого роста

3:32
Наука

В центрах большинства галактик, известных науке, находятся сверхмассивные чёрные дыры. Однако, когда речь идет о таких гигантских объектах, сформировавшихся в первые миллиарды лет после Большого взрыва, у ученых остаются вопросы.

Космический пир: древняя чёрная дыра раскрывает секреты быстрого роста
Фото: commons.wikimedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Астрофизики долгое время пытались разгадать, как эти черные дыры смогли достичь столь огромных размеров за столь короткий промежуток времени.

Эпоху ранней Вселенной космологи определяют как период, охватывающий первые несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Именно в это время начали формироваться первые атомы и звезды, что привело к зарождению галактик, которые мы наблюдаем сегодня.

Недавнее исследование, проведенное международной командой под руководством астронома Хювон Сух из обсерватории "Джемини", сосредоточилось на изучении объекта LID-568 — черной дыры, находящейся в центре древней галактики. Этот объект был впервые обнаружен с помощью рентгеновского телескопа "Чандра". Для более детального исследования астрономы использовали инфракрасный спектрограф NIRSpec, установленный на космическом телескопе "Джеймс Уэбб".

Эти наблюдения выявили мощные выбросы газа вокруг черной дыры LID-568. Скорость и объем выбросов позволили ученым предположить, что этот космический объект набрал значительную часть своей массы в результате одного мощного эпизода аккреции — процесса поглощения материи. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Анализ данных показал, что LID-568 поглощала материю с невероятной скоростью, которая превышала так называемый предел Эддингтона в 40 раз. Этот предел описывает максимальную светимость аккреционного диска черной дыры и связан с тем, насколько быстро она способна поглощать вещество. Судя по всему, черная дыра увеличила свою массу в рамках единого, чрезвычайно интенсивного процесса аккреции, независимо от того, как именно она изначально образовалась.

Это открытие важно, поскольку современные теории формирования сверхмассивных черных дыр предполагают два возможных сценария их зарождения. Согласно этим теориям, черные дыры могли возникнуть из небольших черных дыр — "семян", появившихся после гибели первых звезд (так называемые легкие "семена"), или же они могли образоваться в результате коллапса массивных газовых облаков (тяжелые "семена"). Однако до настоящего времени эти гипотезы не были подтверждены наблюдениями.

Исследование предоставило новые данные, подтверждающие, что сверхмассивные черные дыры могли вырасти из меньших "семян". Кроме того, оно выявило выбросы газа, которые действуют как механизм "клапана", позволяющий избыточной энергии, создаваемой интенсивной аккрецией, выходить наружу. Это предотвращает перегрев и дестабилизацию системы вокруг черной дыры.

Пока ученые не до конца понимают, как чёрные дыры могут поглощать материю с такой высокой скоростью, превышающей предел Эддингтона, и быстро наращивать массу. Однако такие наблюдения приближают нас к ответу на вопрос о том, как в ранней Вселенной могли сформироваться сверхмассивные черные дыры и галактики.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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