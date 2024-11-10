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Загадочные круги Венеры: ученые раскрывают тайны тессер и их необычного происхождения

3:30
Наука

На Венере, начиная с миссий советских аппаратов, были обнаружены уникальные геологические образования — так называемые тессеры. Этот термин был предложен советскими учеными и происходит от греческого слова, обозначающего "мозаика" или "черепица".

Загадочные круги Венеры: ученые раскрывают тайны тессер и их необычного происхождения
Фото: NASA is licensed under Public Domain

Эти узоры, появляющиеся на поверхности планеты, напоминают своеобразные барельефы, похожие на черепичные или паркетные структуры.

На данный момент известно около 60 таких венерианских тессер, каждая из которых получила имя в честь какой-либо богини. Недавно внимание планетологов привлекла тессера Хаасттсе-баад, названная в честь богини индейского народа навахо. Она занимает площадь около 2600 километров, и среди её "черепичных" возвышенностей можно увидеть концентрические круги диаметром до 1500 километров.

Что особенно удивительно, на Венере, где насчитываются сотни ударных кратеров, нет кратеров таких огромных размеров — самые крупные не превышают 300 километров в диаметре.

Это заставило ученых из Испании и США задуматься о природе этих загадочных кругов. Их гипотеза заключается в том, что эти структуры могут быть результатом необычного ударного воздействия.

В исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research: Planets, ученые сравнили эти венерианские кольца с похожими образованиями на других планетах и спутниках Солнечной системы. Одной из наиболее интересных аналогий оказался бассейн Вальхалла на спутнике Юпитера Каллисто. Он также окружен концентрическими кольцами, самые широкие из которых достигают 1900 километров в диаметре. Вальхалла — это подтвержденное ударное образование, возникшее после того, как астероид столкнулся с ледяной поверхностью Каллисто.

Особенность Вальхаллы заключается в том, что удар пришелся не по твердой породе, а по льду, что можно заметить по контрасту белых структур на фоне бурой поверхности. Исследователи считают, что Каллисто, как и другие спутники — Европа, Энцелад и, возможно, Миранда — покрыта толстой ледяной корой. Под этой корой, вероятно, когда-то мог существовать океан, и вода, выбросившаяся на поверхность после удара, сформировала концентрические круги, которые мы видим сегодня.

Эта аналогия натолкнула ученых на мысль, что круги на Венере могли образоваться по аналогичному принципу, только вместо воды здесь разлилась расплавленная магма. Поскольку структура Хаасттсе-баад очень древняя, исследователи полагают, что в то время поверхность Венеры была покрыта тонким слоем затвердевшей коры. Удар мог легко пробить её, вызвав извержение магмы из недр планеты.

Интересной деталью является то, что некоторые из этих кругов смещены, что может свидетельствовать о возможном двойном ударе — двумя астероидами, каждый из которых, по оценкам, был около 75 километров в диаметре.

Таким образом, новые данные позволяют предположить, что Венера в прошлом пережила мощные катастрофические события, которые сформировали её уникальные геологические структуры, и открывают новое понимание процессов, происходивших на этой загадочной планете.

Уточнения

Тессера — название деталей рельефа поверхности Венеры, представляющих собой сильно пересеченные возвышенные участки, сверху похожие на паркет или черепицу. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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