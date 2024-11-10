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Опасные зоны космоса: массивные звезды мешают формированию планет

2:54
Наука

Звезды ОВ-типа — это массивные, горячие светила бело-голубого или голубого цвета, которые образуют так называемые ОВ-ассоциации.

Опасные зоны космоса: массивные звезды мешают формированию планет
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Эти группировки состоят из гравитационно не связанных или слабо связанных звезд, которые, как полагают ученые, имеют общее происхождение и формируются из одного гигантского молекулярного облака. Возраст таких звездных ассоциаций обычно не превышает нескольких миллионов лет.

Одной из наиболее ярких и массивных таких группировок является Лебедь ОВ2. Именно в этом регионе астрономы из Национального института астрофизики (Италия) под руководством Марио Гуарчелло обнаружили "опасные зоны" — области, где излучение массивных звезд препятствует формированию планет. Результаты их исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal.

Команда ученых провела детальный анализ данных, полученных с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" и инфракрасного телескопа "Спитцер". Они изучили расположение звезд в ассоциации Лебедь ОВ2, некоторые из которых обладали протопланетными дисками — структурами, из которых формируются планеты. Однако оказалось, что массивные звезды своим мощным излучением быстро разрушают эти диски у ближайших светил, тем самым не давая планетам сформироваться.

Проведенное исследование показало, что в регионах с меньшей концентрацией массивных звезд около 40% молодых светил сохранили свои протопланетные диски. Однако в областях с более сильным излучением эта доля упала до 18%, а в наиболее густонаселенных зонах — до катастрофического одного процента. Это подтверждает, что интенсивное излучение массивных звезд оказывает разрушительное воздействие на образование планетных систем.

Звездообразование в Млечном Пути происходит в разных условиях, и значительная часть звезд формируется в скоплениях, где присутствуют массивные светила типа O и B. Именно эти звезды оказывают огромное влияние на эволюцию протопланетных дисков у соседних молодых звезд. В более спокойных областях галактики условия для зарождения планетных систем благоприятные, однако вблизи массивных звезд вероятность формирования планет значительно снижается.

Новое исследование проливает свет на механизмы, которые определяют судьбу протопланетных дисков, и помогает лучше понять процессы, влияющие на формирование звезд и планет. Ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы выяснить, какие факторы играют ключевую роль в различных звездных средах, и как они взаимодействуют, определяя будущее планетных систем.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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