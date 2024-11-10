Ледник Судного дня: ускоренное таяние Туэйтса угрожает глобальными наводнениями

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Ледник Туэйтс, занимающий площадь в 120 тысяч квадратных километров и известный как "ледник Судного дня", начал таять с еще большей скоростью, чем предполагалось ранее. Этот процесс может спровоцировать масштабные наводнения по всему миру.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне совместно с исследователями Университета Ватерлоо выяснили, что теплые приливные течения усиливают таяние ледника в Западной Антарктиде, ускоряя его отступление. Этот процесс происходит гораздо быстрее, чем предсказывали предыдущие модели.

Если тенденция продолжит нарастать, теплые океанские воды могут полностью растопить ледник Туэйтс, что приведет к повышению уровня мирового океана на 3,35 метра. Такое увеличение объема воды создаст угрозу затопления для множества крупных прибрежных городов, а также поставит под угрозу существование небольших островных государств, которые могут оказаться под водой.

Уточнения

Ледник Туэйтса также известный как "ледник судного дня"- ледник в Западной Антарктиде, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана.

