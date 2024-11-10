Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ефима Шифрина поразило дерзкое устройство общественного туалета
Глубина посадки луковичных цветов. Берём на заметку
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Лучшие морозостойкие сорта абрикоса для средней полосы России
Основные правила использования системы теплый пол для максимальной экономии
Как выбрать йога-мат, который поможет вам достичь максимума от практики
Россия значительно увеличила поставки шоколада в США
Почему Haval M6 начнут собирать в России и что это значит для рынка
5 самых известных паломнических направлений в мире

Ледник Судного дня: ускоренное таяние Туэйтса угрожает глобальными наводнениями

1:03
Наука

Ледник Туэйтс, занимающий площадь в 120 тысяч квадратных километров и известный как "ледник Судного дня", начал таять с еще большей скоростью, чем предполагалось ранее. Этот процесс может спровоцировать масштабные наводнения по всему миру.

Ледник Судного дня: ускоренное таяние Туэйтса угрожает глобальными наводнениями
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне совместно с исследователями Университета Ватерлоо выяснили, что теплые приливные течения усиливают таяние ледника в Западной Антарктиде, ускоряя его отступление. Этот процесс происходит гораздо быстрее, чем предсказывали предыдущие модели.

Если тенденция продолжит нарастать, теплые океанские воды могут полностью растопить ледник Туэйтс, что приведет к повышению уровня мирового океана на 3,35 метра. Такое увеличение объема воды создаст угрозу затопления для множества крупных прибрежных городов, а также поставит под угрозу существование небольших островных государств, которые могут оказаться под водой.

Уточнения

Ледник Туэйтса также известный как "ледник судного дня"- ледник в Западной Антарктиде, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Еда и рецепты
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится Аудио 
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Домашние животные
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Тайные причины кошачьих капризов у двери
Домашние животные
Тайные причины кошачьих капризов у двери Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Последние материалы
Как выбрать йога-мат, который поможет вам достичь максимума от практики
Россия значительно увеличила поставки шоколада в США
Почему Haval M6 начнут собирать в России и что это значит для рынка
5 самых известных паломнических направлений в мире
Фарш на новый лад: лучшие сочетания мясных ингредиентов
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно
Молочные продукты и здоровье сердца: как различаются риски у мужчин и женщин
Чем закусить шампанское и вино на Новый год: советы врача
Успокаиваем и увлажняем кожу лицу при помощи этой маски из двух простых ингредиентов
Как мороженое помогает успокоить воспалённое горло
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.