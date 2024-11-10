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Молочные продукты и здоровье сердца: как различаются риски у мужчин и женщин

3:30
Наука

Исследователи сосредоточились на изучении влияния как неферментированных, так и ферментированных молочных продуктов на сердечно-сосудистое здоровье.

Молочные продукты и здоровье сердца: как различаются риски у мужчин и женщин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

К первой категории относятся такие продукты, как молоко, сливки и масло, которые производятся из пастеризованного молока и варьируются по степени жирности. Вторая категория представлена кисломолочными продуктами, такими как кефир, йогурт, простокваша и сыр, которые подвергаются ферментации.

За период наблюдений, длившийся 33 года, учёные зафиксировали 17 896 случаев ишемической болезни сердца (ИБС), из которых 10 714 были клинически подтверждёнными инфарктами миокарда. Для анализа данных использовался метод регрессии Кокса, который позволяет оценить риск наступления события (в данном случае сердечно-сосудистого заболевания) у участников исследования, а также влияние различных факторов на этот риск. Важной особенностью этого метода является учёт временных интервалов от начала наблюдений до момента возникновения заболевания.

Шведские учёные сосредоточили своё внимание на том, как потребление неферментированных и ферментированных молочных продуктов соотносится с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Они также применили мультиплексный иммунологический анализ, чтобы измерить уровни 276 кардиометаболических белков в плазме крови у подгрупп участников. Для выявления связи между уровнем этих белков и потреблением молочных продуктов использовались регрессионные модели, скорректированные по ряду факторов.

Интересные результаты были получены при анализе потребления молока у женщин. Употребление более полутора стаканов молока (около 300 миллилитров) в день сопровождалось повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инфаркта миокарда.

Так, при ежедневном потреблении двух стаканов молока коэффициент риска ИБС составлял 1,05, а при четырёх стаканах — уже 1,21. Эти данные были одинаковыми для всех видов молока, независимо от его жирности (0,5%, 1,5% или 3%). Учёные связывают это с повышенными уровнями двух ключевых кардиометаболических белков — ACE2 и FGF21 — у женщин.

У мужчин подобной связи выявить не удалось. Согласно статистике, как мужчины, так и женщины, регулярно пьющие молоко, потребляли больше калорий, чаще ели красное мясо, имели немного более высокий индекс массы тела и меньшее образование, а также употребляли меньше алкоголя.

Интересно, что после перенесённого инфаркта миокарда или появления других сопутствующих заболеваний, количество потребляемого молока у пациентов практически не менялось. Однако наблюдалась тенденция к увеличению потребления ферментированных молочных продуктов, таких как творог, йогурт и простокваша. Важно отметить, что любители этих продуктов не продемонстрировали ухудшения состояния сердца, в отличие от тех, кто предпочитал неферментированные молочные продукты.

Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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