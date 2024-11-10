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Коровка долгожитель: ученые обнаружили древние виды в породах кембрийского периода

4:01
Наука

Палеонтологи традиционно делят историю Земли на два кардинально отличающихся этапа. Первый — докембрий, охватывающий около четырех миллиардов лет и представляющий собой основную часть существования нашей планеты.

Коровка долгожитель: ученые обнаружили древние виды в породах кембрийского периода
Фото: Wikipedia by Gilles San Martin, CC BY-SA 2.0

В этот период на Земле зародилась жизнь, но на протяжении большей его части она была представлена микроорганизмами.

К концу докембрия, в загадочный эдиакарский период, появились необычные крупные организмы с непривычными формами и симметрией, напоминающими живые фракталы. Эти существа, зачастую называемые "черновиками Бога", представляют собой ранние и, возможно, неудачные эволюционные экспериментальные формы, предшествующие современным животным.

Современный этап эволюции, известный как фанерозой, начался с кембрийского периода, который ознаменовался масштабным "кембрийским взрывом" — быстрым появлением многих современных типов организмов, многие из которых до сих пор населяют Землю. Однако, благодаря новым находкам, граница между докембрием и фанерозоем становится все менее четкой.

С одной стороны, некоторые организмы кембрийского взрыва имеют родственников, существовавших еще в протерозое. Например, кимберелла (Kimberella quadrata), вероятно, является предком современных моллюсков. С другой стороны, все чаще в более поздних геологических слоях, в том числе кембрийских, находят организмы, напоминающие эдиакарцев. Одним из таких примеров является строматоверис (Stromatoveris sp.), который по своей структуре напоминает перьевидные фрактальные формы жизни, такие как чарния (Charnia masoni).

Недавняя находка в Эстонии добавила ещё одну важную деталь к этой картине. В породах, относящихся к раннему кембрийскому периоду — терренувской эпохе (около 539-521 миллиона лет назад), палеонтологи обнаружили новые свидетельства того, что реликты докембрийской жизни могли существовать дольше, чем считалось ранее. Хотя большая часть территории Эстонии покрыта слоями ордовика и силура, на северном побережье сохранилась узкая полоса более древних пород.

Исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Gondwana Research, изучили музейные коллекции и описали 25 окаменелостей, которые они отнесли к виду Conotubus hemiannulatus — червеобразным существам с органическим скелетом. Эти организмы были неподвижными и жили в структурах, напоминающих стопки конусов, закрытых снизу. Вероятно, они питались, захватывая пищу с помощью щупалец, расположенных вокруг ротового отверстия.

Рядом с Conotubus были обнаружены скелеты, напоминающие Gaojiashania, также принадлежащие к группе клаудинид. Ранее такие организмы находили только в отложениях конца эдиакарского периода, относя их к так называемому "миру червей" (wormworld), который был более понятен по строению по сравнению с другими эдиакарскими организмами.

Авторы исследования объясняют этот "анахронизм" тем, что в начале кембрийского периода Балтика, которая тогда представляла собой отдельный континент в умеренных широтах Южного полушария, могла стать своеобразным убежищем (рефугиумом) для реликтов докембрийского мира. Возможно также, что аммониты с органическими трубками вместо минеральных были лучше приспособлены к новым условиям, что позволило им существовать дольше.

Учёные призвали обратить внимание на находки в других регионах современной Балтии и соседних территориях, так как, вероятно, и там могут скрываться последние свидетельства древних форм жизни, которые эволюция оставила за бортом в своем стремлении развиваться и совершенствоваться.

Уточнения

Бо́жьи коро́вки — семейство жуков. Тело выпуклое, округлое или овальное. Хорошо заметны благодаря яркой «предостерегающей» окраске, представленной разными комбинациями красного, жёлтого, белого и чёрного цвета, преимущественно с чёрными пятнами на основном светлом фоне, реже — наоборот. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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