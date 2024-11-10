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Зеленая Сахара: как озеленение пустыни в древности влияло на климат всей Земли

4:10
Наука

Между 11 и 5 тысячами лет назад Земля переживала уникальный климатический период, когда лето в Северном полушарии совпадало с наибольшим сближением нашей планеты с Солнцем. Сегодня это явление наблюдается в Южном полушарии.

Зеленая Сахара: как озеленение пустыни в древности влияло на климат всей Земли
Фото: unsplash.com by Bervan Ince, PDM

Однако в те времена Северное полушарие получало больше солнечного тепла, чем сейчас. Поскольку Южное полушарие, благодаря ледяным щитам Антарктиды, отражает значительную часть солнечной энергии, климат тогда был теплее, чем в большинстве периодов голоцена — эпохи, начавшейся около 11 тысяч лет назад и продолжающейся до наших дней. Средние температуры в этот период достигали 15 градусов Цельсия, что соответствует современным показателям, примерно на градус выше, чем до начала антропогенного потепления.

Одним из наиболее ярких феноменов этого времени был "зеленый период" Сахары, когда пустыня была покрыта растительностью, превращаясь в цветущий регион. Однако ученые до сих пор не имели четкого представления о том, насколько это озеленение влияло на климат всей планеты. Новое исследование, опубликованное в журнале Climate of the Past, проливает свет на этот вопрос. Исследователи смоделировали климатические условия Земли в эпоху голоценового оптимума, рассматривая два сценария: с озелененной Сахарой и без нее.

Результаты моделирования показали, что озеленение Сахары оказало значительное влияние на климат планеты. Растительность, будучи темнее песчаной поверхности, имела более низкое альбедо (способность отражать солнечный свет), что способствовало поглощению большего количества солнечного тепла. Кроме того, растительность препятствовала возникновению песчаных бурь, которые сегодня являются неотъемлемой частью климата пустыни. Эти бури разносят миллионы тонн пыли, которая поднимается в атмосферу и охлаждает планету, блокируя часть солнечной радиации. Пыльные шлейфы могут достигать даже Европы и, как это было в 2024 году, доходить до Москвы, существенно ухудшая качество воздуха.

Озелененная Сахара изменила бы климатические условия в Северном полушарии. Модели показали, что температуры от субтропиков до Арктики значительно повышались, особенно в северных широтах. Также увеличивалось количество осадков. В Западной Европе зимы становились прохладнее, а лето теплее. Центральная и Восточная Европа в условиях зелёной Сахары испытывали потепление, в то время как Средняя Азия получала более прохладные лета и тёплые зимы с увеличенным количеством осадков. Средиземноморский регион также становился более влажным и прохладным.

Несмотря на эти выводы, моделирование не дало полного совпадения с имеющимися палеоклиматическими данными, полученными из анализа древних древесных колец, изотопных соотношений и других источников. Тем не менее, модели с озеленённой Сахарой показали более точное соответствие данным, чем сценарии без растительности.

Хотя исследование было ориентировано на изучение древнего климата, его результаты актуальны и сегодня. Планета уже вернулась к температурам, наблюдавшимся в голоценовый оптимум. Некоторые западные исследователи говорят о том, что процесс озеленения Сахары может начаться снова, хотя российские климатологи пока не ожидают этого в ближайшем будущем.

Михаил Будыко, один из крупнейших климатологов прошлого, предсказавший глобальное потепление еще в 1970-х годах, полагал, что при дальнейшем увеличении температур озеленение Сахары станет неизбежным. Если этот процесс действительно произойдет, климатические изменения в высоких и средних широтах Земли могут повторить сценарии, наблюдавшиеся 5-11 тысяч лет назад.

Уточнения

Саха́ра — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади. Расположена на севере Африканского континента.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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