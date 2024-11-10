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Сладкий характер: как вкусовые предпочтения связаны с личностными чертами

3:26
Наука

Современные исследования показывают, что личностные качества человека тесно связаны с его поведением, восприятием мира и даже взглядами на жизнь. Например, степень экстравертности может влиять на желание создать семью и уровень удовлетворенности жизнью.

Сладкий характер: как вкусовые предпочтения связаны с личностными чертами
Фото: unsplash.com by Prastika Herlianti prastikaher, PDM

Интересно, что "темные" черты характера, такие как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия, были связаны с повышенной склонностью к экоактивизму. Однако ученые решили пойти дальше и изучить, как особенности характера могут коррелировать с вкусовыми предпочтениями.

Команда специалистов из Геттисбергского колледжа, Колледжа Франклина и Маршалла (оба расположены в США), Берлинской высшей медицинской школы в Германии и Университета Куинс в Канаде провела исследование, чтобы выяснить, как личностные черты человека соотносятся с его предпочтениями по еде. Результаты их работы были опубликованы в Journal of Research in Personality.

Научная группа провела опрос среди 1629 человек из четырех стран: Китая, Германии, Мексики и США. Участники отвечали на вопросы о своих любимых блюдах и одновременно делились информацией о своих личностных особенностях. Чтобы выявить, насколько человек "приятен" для окружающих, респондентам предлагалось оценить утверждения вроде "Люди чувствуют себя комфортно в моем присутствии" по шкале от одного до пяти.

В части опроса, касающейся вкусовых предпочтений, участникам задавали вопросы о том, насколько им нравятся различные сладкие продукты (например, шоколадный торт, мороженое, мед), а также соленые, кислые, горькие и острые блюда. Те, кто не пробовал определенные продукты, могли отметить это в анкете.

Предыдущие исследования уже предполагали наличие связи между "приятностью" и любовью к сладкому, однако эти выводы были сделаны на основе данных только из США. Исследователи стремились выяснить, сохраняется ли эта закономерность в разных странах и культурах.

Результаты показали, что во всех четырех странах любители сладкого действительно чаще обладали чертами, считающимися приятными для окружающих. Хотя эта связь не была слишком сильной, она оказалась выше, чем корреляция "приятности" с предпочтением соленой пищи, обнаруженная в Китае, Германии и Мексике, и с любовью к острому, которая была зафиксирована только в Китае.

Исследователи призвали не делать поспешных выводов на основе полученных данных. Как отметили авторы работы, если на первом свидании человек не проявляет любви к сладкому, это не повод для разочарования. Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что наши вкусы и предпочтения могут быть тесно связаны с нашим поведением и восприятием окружающего мира.

Тем не менее ученые признали, что их исследование имеет некоторые ограничения. Например, оно основывалось исключительно на самоотчетах респондентов. В будущем они планируют проводить наблюдения в более контролируемых условиях, а также изучать другие черты личности и культурные различия в восприятии сладкого вкуса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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