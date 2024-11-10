Музыка под микроскопом: учёные выяснили, почему классика предсказуемее джаза

3:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Института динамики и самоорганизации Общества Макса Планка (Германия) провела необычный эксперимент, взяв для анализа музыкальные произведения, сохраненные в формате MIDI.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Этот формат был выбран не случайно — он позволяет легко интерпретировать ноты и быстро обрабатывать их на компьютере.

Для анализа автокорреляционной функции музыкальных последовательностей учёные сосредоточились на изучении одномерных временных рядов. В приоритете были файлы, соответствующие монофоническим инструментам (способным играть только одну ноту за раз, как духовые инструменты). В случае полифонии предпочтение отдавалось самым выразительным партиям, например, первой скрипке. Композиции для фортепиано и клавесина исключили из исследования.

Чтобы оценить изменения в стохастических временных рядах, физики применили метод анализа спектральной плотности мощности, который позволяет выявить периодические компоненты в виде пиков, свидетельствующих о ритмических структурах. В общей сложности было рассмотрено 553 временных ряда высоты тона, среди которых 99 относились к классической музыке, а 454 — к джазовым сольным импровизациям.

В ходе исследования учёные обнаружили, что отчетливые пики, указывающие на ритмическую структуру, появлялись на периодах 0,25, 0,5, 1, 2 и 4, что соответствует шестнадцатым, восьмым, четвертным, половинным и целым нотам. При этом в классике эти пики были заметно сильнее, чем в джазе. Это объясняется тем, что классическая музыка ритмически более упорядоченная и обычно исполняется без затактов (неполных долей такта). В обоих музыкальных направлениях наиболее распространёнными размерами тактов были 3/4 и 4/4.

Функция автокорреляции, описывающая сходство между двумя временными рядами в зависимости от временного интервала между ними, показала, что высота звука в музыке уменьшается по предсказуемой траектории, но только до определённого момента. Далее предсказуемость резко падает, и мелодия становится более неожиданной.

Джазовые импровизации демонстрировали более быстрое изменение от коррелированного к некоррелированному состоянию, что делало их менее предсказуемыми. Различия также наблюдались между композиторами. В произведениях Иоганна Себастьяна Баха переход от предсказуемости к неожиданности происходил в интервале от пяти до двенадцати четвертных нот, тогда как у Вольфганга Амадея Моцарта этот интервал был значительно длиннее — от восьми до 22 нот. Это свидетельствует о том, что произведения Баха более разнообразны и менее предсказуемы по сравнению с произведениями Моцарта.

Исследователи опубликовали результаты своей работы в журнале Nature Communications, где описали количественные оценки музыкального разнообразия, основанные на математических методах анализа.

Уточнения

Музыка́льный жанр — род музыки, музыкальных произведений, характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими и др. признаками; а также отдельные разновидности этого рода.

