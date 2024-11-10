Секрет счастья по-шведски: регулярные посещения сауны связаны с лучшим самочувствием

3:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Сауна давно стала неотъемлемым символом финской культуры и важной частью повседневной жизни ее жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by АкваФлеури, CC BY 3.0

Её влияние на здоровье — популярная тема среди финских исследователей, которые уже находили связь между регулярным посещением сауны и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также защитой от болезни Альцгеймера.

Однако шведские специалисты решили провести свое исследование, чтобы проверить, насколько эти выводы применимы к жителям их страны. Ученые из нескольких шведских университетов, изучив данные местных жителей, отметили, что, хотя традиция посещения сауны также глубоко укоренилась на севере Швеции, информации о ее влиянии на шведов было недостаточно. Исследователи стремились понять, насколько результаты, полученные на финской выборке, можно применить к другой популяции, и имели ли сауна и сопутствующие ей привычки аналогичный эффект.

Исследование проводилось в рамках проекта MONICA — международной программы, которая занимается мониторингом сердечно-сосудистых заболеваний. Весной 2022 года был проведён опрос среди 1180 случайно отобранных жителей Северной Швеции в возрасте от 25 до 74 лет. Вопросы касались частоты посещения сауны и других аспектов здоровья. Из 1180 человек на вопросы о сауне ответили 971 респондент (82%). Из них 641 человек заявил, что посещает сауну не реже одного раза в месяц.

Анализ ответов показал, что те, кто регулярно посещает сауну, чаще оценивали своё самочувствие как лучшее. Они реже жаловались на повышенное давление и боли, а также отмечали более высокие показатели счастья, качества сна, энергии и психического здоровья по сравнению с теми, кто не был поклонником банных процедур.

Интересным оказалось сравнение с финскими исследованиями, которые ранее утверждали, что для значительного положительного эффекта нужно посещать сауну от четырех до семи раз в неделю. Шведские учёные пришли к несколько иному выводу: наибольший положительный эффект наблюдался у тех, кто ходил в сауну один-четыре раза в месяц. Более частые визиты, по их данным, не давали дополнительного улучшения самочувствия или психоэмоционального состояния.

Исследователи намерены продолжить работу в этом направлении, чтобы с помощью статистических методов более точно установить, действительно ли регулярные походы в сауну вызывают положительные изменения в здоровье. Также они планируют провести лабораторные исследования, чтобы выяснить, насколько сауна может влиять на улучшение сна.

Тем не менее, авторы исследования призвали с осторожностью интерпретировать результаты. Группа, посещающая сауну, была в среднем чуть моложе (средний возраст — 51 год), среди них было больше мужчин, а также они вели более активный образ жизни, реже курили и употребляли больше алкоголя, что могло повлиять на результаты.

Уточнения

Са́уна — финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройку для испытания сухих и влажных ощущений.

