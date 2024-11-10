Космический архив: пять граммов грунта с астероида Рюгу поведают историю солнечной системы

3:46 Your browser does not support the audio element. Наука

С момента, когда японский зонд "Хаябуса-2" в 2020 году доставил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу, началась масштабная межпланетная исследовательская работа.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Ученые поняли, что всего пять граммов серого материала, казавшегося на первый взгляд обычной космической породой, могут пролить свет на события, происходившие в течение последних 4,5 миллиардов лет.

Астероид Рюгу вращается вокруг Солнца, пересекает орбиты Земли и Марса, и по своей структуре представляет собой не монолитное тело, а рыхлую массу, состоящую из множества мелких камней, удерживаемых вместе гравитацией. Такие объекты называют "грудами щебня" или "rubble pile".

Планетологи предполагают, что Рюгу прибыл из Главного пояса астероидов, находящегося между орбитами Марса и Юпитера, где он провел большую часть своего существования. Однако его происхождение может быть связано с гораздо более дальними областями — возможно, в районе Сатурна, Урана или даже Нептуна.

Анализ доставленных с астероида образцов показал, что Рюгу богат углеродом, о чём свидетельствует его темный цвет. В его составе нашли разнообразные органические молекулы, включая аминокислоты, которые, вероятно, образовались в присутствии воды. Это делает его похожим на редкий тип метеоритов, называемых CI-хондритами. Ученые отмечают, что подобные объекты могли формироваться только в условиях низких температур — не выше 50 градусов Цельсия, что указывает на их удаленное происхождение от Солнца. Кроме того, мелкозернистая структура грунта Рюгу подтверждает, что он сформировался далеко от нашей звезды, так как вблизи Солнца из-за сильного нагрева частицы становятся значительно крупнее.

Исследователи пришли к выводу, что Рюгу, вероятно, возник из обломков более крупного объекта, который был богат водой. Этот родительский объект, находившийся во внешней части Солнечной системы, столкнулся с другим небесным телом, что привело к образованию астероида в его нынешнем виде.

Однако ученым удалось продвинуться еще дальше в понимании истории Рюгу. Группа исследователей из Массачусетского технологического института совместно с международными коллегами выяснила, что астероид содержит информацию о том, как формировались планеты Солнечной системы. В статье для научного журнала AGU Advances они сообщили, что измерили магнитное поле частиц Рюгу. Эти данные показали, что в окрестностях, откуда астероид прибыл, на ранних этапах формирования Солнечной системы магнитные поля были слабыми — менее 15,8 микротеслы. Это свидетельствует о том, что Рюгу возник далеко от внутренней части системы, где электромагнитные поля были гораздо сильнее.

Магнитные поля играли ключевую роль в формировании планет, влияя на распределение вещества в протопланетном диске, из которого образовывались планеты. По мнению ученых, хотя магнитное поле в "родных краях" Рюгу было слабым, его интенсивность была достаточной для того, чтобы в этой области могли зародиться планеты.

Таким образом, пять граммов вещества с Рюгу стали важным ключом к пониманию древней истории Солнечной системы. Они не только помогают ученым реконструировать эволюцию астероида, но и проливают свет на процессы, которые происходили в ранние эпохи формирования планет.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

