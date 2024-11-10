Загадка Бодмин-Мура: древний памятник оказался старше легенд о короле Артуре на тысячи лет

4:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи сделали сенсационное открытие: памятник, который долгое время считался средневековым и связывался с легендами о короле Артуре, оказался значительно древнее. Исследования показали, что люди начали использовать это место за четыре тысячи лет до предполагаемого времени жизни легендарного правителя Камелота.

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На болотистых просторах Бодмин-Мура, расположенного на юго-западе Англии в Корнуолле, находится множество древних сооружений. Это место издавна ассоциируется с легендами о короле Артуре, благодаря устным преданиям, которые позже были записаны в произведениях, таких как труды Томаса Мэлори. В частности, Бодмин-Мур связывают с волшебником Мерлином, замком Тинтагель, где якобы родился Артур, и легендарным мечом Экскалибур, который был возвращен в одно из озер этого региона после смерти короля.

Однако недавние раскопки, проведенные археологами из Cornwall Archaeological Unit и организации Historic England, кардинально изменили представления о возрастной принадлежности одного из ключевых памятников этой местности — так называемого Зала короля Артура. Еще в XIX веке пастухи обнаружили на одном из холмов Бодмин-Мура странное сооружение: прямоугольную площадку окружала земляная насыпь, внутри которой находились 56 больших камней, некоторые из которых были повалены. Позднее это место было отнесено к средневековой эпохе и связано с легендами о короле Артуре.

Однако современные методы датировки, включая радиоуглеродный анализ и оптически стимулированную люминесценцию, показали, что это сооружение было построено в конце IV тысячелетия до нашей эры, в неолитический период. Это открытие удивило ученых, так как возраст памятника оказался значительно больше, чем предполагалось ранее, и он оказался в одном ряду с другими древними сооружениями, разбросанными по пустошам Бодмин-Мура, такими как каирны, фундаменты круглых домов и погребальные каменные ящики.

Исследователи взяли образцы из внутренних слоев памятника, чтобы изучить органические остатки, такие как пыльца, семена и насекомые, а также следы паразитов. Эти данные помогли установить, что на ранних стадиях памятник использовался как загон для скота. Позднее, около двух с половиной тысяч лет назад, часть сооружения была засыпана землей, и на его месте, возможно, было сооружено водохранилище. Как древние строители смогли затопить возвышенность, до сих пор остается загадкой.

Камни, использованные для постройки, оказались местного происхождения. Хотя неясно, были ли они установлены сразу или добавлены на более поздних этапах, их наличие указывает на важность этого места для людей разных эпох. Сооружение неоднократно перестраивалось, что свидетельствует о его значимости даже в раннесредневековый период, когда часть стоячих камней оказалась повалена, а внутри насыпи образовалось небольшое болотце.

Ученые предположили, что памятник мог иметь сакральное значение, служа местом для ритуалов и собраний. Возможно, затопление вершины холма имело религиозный характер, что объясняет усилия, затраченные на его создание. Хотя прямой связи с королем Артуром не найдено, археологи отметили, что в британской фольклорной традиции нередко доисторические сооружения связываются с легендарными фигурами. Это может быть связано с тем, что подобные места сохраняли духовное или культурное значение на протяжении тысячелетий, оставаясь важными для разных поколений, от неолита до Средневековья.

Таким образом, древний памятник на Бодмин-Муре — это не просто объект археологических изысканий, а свидетельство того, как одно и то же место может сохранять свою значимость для людей на протяжении тысячелетий, рождая новые мифы и легенды в каждой эпохе.

Уточнения

Король Арту́р — по преданиям, правитель королевства Логрес, легендарный вождь бриттов V—VI веков. Самый знаменитый из кельтских героев, центральный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов.

