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Планета избранных: как самолеты и яхты миллиардеров ускоряют климатический кризис

2:28
Наука

В условиях глобальной борьбы с сокращением выбросов углекислого газа, самые богатые люди планеты, такие как Илон Маск и Джефф Безос, не спешат отказываться от своих роскошных привычек, включая использование частных самолетов и яхт.

Планета избранных: как самолеты и яхты миллиардеров ускоряют климатический кризис
Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

Недавнее исследование показало, что за всего полтора часа полета на их личных воздушных судах в атмосферу выбрасывается столько углекислого газа, сколько обычный человек производит за всю свою жизнь.

Доклад британской неправительственной организации Oxfam прямо указывает на то, что инвестиции 50 самых состоятельных людей в их личные транспортные средства значительно усугубляют климатический кризис. К примеру, 23 из этих миллиардеров за год совершают около 184 полетов на своих частных самолетах, затрачивая на это 425 часов и выбрасывая в атмосферу примерно 2074 тонны CO2. Для сравнения, столько выбросов обычный человек произведет за 300 лет своей жизни, а если он живет в одной из беднейших стран мира, то ему на это потребуется около 2000 лет.

Однако, как выясняется, яхты богачей оказывают еще более разрушительное воздействие на экологию, чем их самолеты. По подсчетам Oxfam, 23 яхты, принадлежащие 18 миллиардерам, ежегодно выбрасывают в атмосферу 5672 тонны углекислого газа. Это в три раза больше, чем совокупные выбросы их самолетов.

Но даже это ничто по сравнению с последствиями от инвестиций богатейших людей в отрасли с высокими выбросами парниковых газов, такие как нефтедобыча, горнодобывающая промышленность и судостроение. Эти отрасли ежегодно выбрасывают около 2,6 миллионов тонн CO2, что в 340 раз больше, чем самолеты и яхты миллиардеров вместе взятые. Чтобы произвести такое количество выбросов, среднестатистическому человеку понадобилось бы около 400 тысяч лет.

Прогнозы на ближайшие десятилетия неутешительны. По оценкам экспертов, в течение следующего столетия из-за последствий выбросов, вызванных деятельностью 1% самых богатых людей планеты, могут погибнуть до 1,5 миллиарда человек.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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