SpiralWave: революция в борьбе с углекислым газом и создании топлива из воздуха

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

На недавней выставке стартапов TechCrunch Disrupt 2024 внимание многочисленных посетителей привлек инновационный проект SpiralWave. Центральным элементом экспозиции стала впечатляющая прозрачная колонна высотой около двух метров, по которой поднимались светящиеся шары холодной плазмы.

Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0

Хотя этот визуальный эффект был весьма зрелищен, основная работа устройства происходила за его пределами. Установка выполняет важную экологическую задачу — она удаляет углекислый газ из атмосферы и преобразует его в метанол, который можно использовать как экологически чистое топливо.

Руководитель стартапа Абед Бухари делится амбициозными планами — он мечтает создать более масштабную версию установки, высотой свыше 100 метров. Такая система, по его мнению, могла бы перерабатывать огромные объемы CO2, что стало бы существенным вкладом в борьбу с глобальным изменением климата. Однако, чтобы достичь максимальной эффективности, установка должна быть размещена в местах с высокой концентрацией углекислого газа. В стандартных условиях для синтеза одной тонны метанола требуется около 10 тысяч кВт⋅ч энергии. Но при увеличении содержания CO2 в воздухе эта цифра может снизиться до 7 тысяч, а если использовать полученный метанол для питания самой установки — можно выйти на полную автономность и даже получать прибыль.

Механизм работы SpiralWave основывается на сложной цепочке преобразований. Генератор создает серию микроволновых импульсов: первые два разрушают молекулярные связи в углекислом газе и воде, что приводит к образованию CO, H и OH. Затем третий импульс объединяет эти элементы, формируя метанол. Примечательно, что на этот этап приходится примерно 75 % всей потребляемой устройством энергии.

Проект SpiralWave предлагает многообещающую технологию, которая может сыграть ключевую роль в снижении уровня CO2 в атмосфере и развитии альтернативных источников топлива.

Уточнения

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

